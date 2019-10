Waschen, Schneiden, Leckerli – Ein Tag im Rostocker Hundesalon

Rostock

Die Schermaschine surrt. Hündin Hanni wirft einen kritischen Blick darauf. Dann lässt der einjährige Terriermix Katrin Rohde gewähren: Die Hundefriseurin rückt mit der Maschine Hannis Locken zu Leibe. „Der Filz muss weg.“ In ihrem Hundesalon „Pfötchenfee“ in Rostock hübscht die 38-Jährige seit mittlerweile acht Jahren Vierbeiner auf, deren Fell dem Herrchen oder Frauchen zu lang geworden ist.

Die erste Kundin an diesem Morgen ist Musa, ein Briard-Mix. Dieser Rasse hängen die Haare bis über die Augen, wenn man sie nicht schneidet. Die dreijährige Hündin lebte auf den Straßen der portugiesischen Atlantikinsel Madeira. Eine Notstation für Hunde hat sie an ihre jetzigen Halter, Familie Protz aus dem Landkreis Rostock, vermittelt. Frauchen Michaela Protz steht Musa während des Frisierens zur Seite.

Zur Belohnung gibt es Leckerlis

Diese scheint sich mittlerweile an die Routine gewöhnt zu haben: Spitzen schneiden, Pony kürzen und das Fell zwischen den Pfoten stutzen, damit sie auf den Fliesen im Haus nicht ausrutscht. Nach 30 Minuten hüpft Musa vom Frisiertisch. Als Belohnung wartet auf sie jedes Mal eine Hand voll Leckerlis.

Ihren vorherigen Beruf als Kosmetikerin hatte Rohde aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben. Hundefriseur ist in Deutschland kein Lehrberuf, dementsprechend konnte sie auch keine anerkannte Ausbildung machen. Rohde machte ein einjähriges Praktikum beim einem Bekannten, der schon länger in dem Beruf arbeitet. „Das kann man jedenfalls nicht in Wochenendkursen lernen,“ betont die Rostockerin. Bei speziellen Hunderassen, wie dem Königspudel, holte sie sich zudem Rat bei Züchtern.

Pipi vor Aufregung

Peter Wunderlich (65) aus Admannshagen bei Rostock bringt seinen fünfjährigen, reinrassigen West Highland Terrier in den Salon. Der kleine weiße Hund ist so aufgeregt, dass er auf den Fliesenboden pinkelt. Rohde ist vorbereitet: Eine große Rolle mit saugfähigem Papier liegt neben ihrem Frisiertisch und das Malheur ist im Nu beseitigt. Damit der Hund sich beruhigt, darf der Besitzer während des Schneidens dabei sein.

Wenn ein Hund mal nach ihr schnappt oder beißt, schnallt ihm Rohde einen Maulkorb an. Das komme allerdings selten vor. „Das ist das Berufsrisiko,“ Die Friseurin sieht es gelassen: „Ein Koch verbrennt sich auch mal.“ Hausbesuche mache sie nicht. Schon weil die Versicherungen nicht zahlen würden.

13 Frisuren für Yorkshire-Terrier

Terriermix Hanni ist zum zweiten Mal im „Pfötchensalon“. Daher ist die Situation für die junge Hündin immer noch ungewohnt, aber Frauchen redet beruhigend auf sie ein. „Ein ganz feiner Hund bist Du.“ Das scheint zumindest ein wenig zu wirken: Hanni hält brav still. Mindestens zur Hälfte ist Hanni Yorkshire-Terrier. Für diese Rasse kennt Rohde 13 verschiedene Frisuren – die auch zum Charakter passen müssen: „Wenn ein Hund Zipfel an den Ohren hat, dann lass ich die dran. Die gehören dann zu seiner Persönlichkeit,“ sagt Rohde.

Mehr zum Thema:

Eine Welt nur für Hunde: Schaulaufen auf vier Pfoten in Rostock

Nett sein erlaubt: Trainerinnen aus MV geben Tipps für verzweifelte Hundebesitzer

Staatsanwältin soll Tiere notverkauft haben - und wird deshalb angeklagt

Von Isabella Schwiermann