Ein Tag in Stockholm: Das können Besucher aus MV erleben

Stockholm

„Venedig des Nordens“ oder „Hauptstadt Skandinaviens“: Für Stockholm gibt es viele Spitznamen. Die einladende Metropole erstreckt sich über 14 Inseln, die durch 50 Brücken miteinander verbunden sind. Jede Insel hat ihren eigenen Charme und bietet zahlreiche Sehenswürdigkeiten.

Die OZ fasst die Highlights zusammen, die man problemlos in 24 Stunden besichtigen kann.

Gamla Stan

Enge Gassen, Kopfsteinpflaster, bunte Giebelhäuser und kleine Cafés: Ein Besuch in der Stockholmer Altstadt „Gamla Stan“ gehört zu einem Besuch der Hauptstadt dazu. Stockholms Ursprünge liegen auf der kleinen charmanten Insel. Dort siedelten sich einst Kaufleute und Monarchen in den Straßen rund um den königlichen Palast an. Neben der Storkyrkan-Kathedrale und der Deutschen Kirche befindet sich dort auch das Nobel-Museum, dass den Nobelpreisträgern gewidmet ist. Der Stortorget ist das Herz der Stockholmer Altstadt.

Eindrücke aus der Stockholmer Altstadt. Quelle: Ove Arscholl

Das königliche Schloss

Zentral in Gamla Stan befindet sich das königliche Schloss. Mit über 600 Räumen ist es eines der größten in Europa. Besucher können neben der Schatz- und der Rüstkammer auch die königlichen Gemächer und einige der Säle besuchen. Das Schloss wird nicht mehr als Wohnsitz der Königsfamilie, sondern lediglich für offizielle Anlässe und Empfänge genutzt. Besonders spektakulär ist die tägliche Wachablöse um etwa 12 Uhr auf dem großen Vorplatz.

Wachablösung am Königlichen Palast in Stockholm. Quelle: Ove Arscholl

Vasa-Museum

Das Kriegsschiff „Vasa“ sank 1628 auf seiner Jungfernfahrt. Das fast vollständig erhaltene Schiff befindet sich nun im Vasa-Museum. Neben einem beeindruckenden Blick auf die „Vasa“ erhalten Besucher Informationen zur Geschichte des Schiffs.

Montelliusvägen

Die beste Aussicht über Stockholm erhalten Besucher auf dem Montelliusvägen. Dabei handelt es sich nicht nur um eine Aussichtsplattform, sondern um einen knapp 500 Meter langen Fußweg, der am Nordufer der Insel Södermalm entlangführt.

Freilichtmuseum Skansen

Im Freilichtmuseum Skansen zeigen historische Gebäude aus allen Landesteilen, sozialen Umgebungen und Epochen, wie das Land in den vergangenen Jahrhunderten aussah. Zu sehen sind alte Bauernhäuser, ein Handwerksviertel, Bürgerhäuser, die Kirche und Herrenhäuser.

Im Freilichtmuseum gibt es auch einen kleinen Tierpark mit nordischen Tieren, darunter Vielfraße, Wölfe, Luchse und Bären. Besonders beliebt bei Besuchern: Das Elch-Gehege.

Eindrücke aus dem Freizeitpark Skansen in Stockholm. Quelle: Ove Arscholl

Abba-Museum

„Come in and dance out“ lautet der Slogan des Abba-Museums. Karaoke singen, mit Hologrammen der Band tanzen, alte Bühnenoutfits und zahlreiche goldene Schallplatten bewundern - das interaktive Museum lässt Besucher in die Geschichte der beliebten und bekannten schwedischen Popgruppe eintauchen. Wirkungsstätten, wie das Tonstudio, die Büroräume und das Ferienhaus der Gruppe wurden originalgetreu nachgebaut. Besucher erfahren, wie die Bandmitglieder zur Musik gefunden haben und was sie heute machen.

Das Abba-Museum informiert über den wohl berühmtesten schwedischen Musikexport: Abba. Die Band ist auch als Wachsfiguren zu sehen. Quelle: Ove Arscholl

Von Katharina Ahlers