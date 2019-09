Warnemünde

Bei dem Anblick bleiben viele Leute stehen: Ein Porsche 356 Speedster-Replik auf den Straßen von Warnemünde. Um das Fahrzeug bildet sich am Freitag schnell eine Schlange an Bewunderern, egal wo es fährt oder steht. Das elegant-kurvige Chassis, das tiefe Brummen des Motors und das Röhren des Auspuffs lässt nicht nur Auto-Liebhaber-Herzen höher schlagen.

Die Erklärung für diese mobile Besonderheit: Die OZ erfüllte einem Auto-Verehrer seinen Traum. Wer ein Foto und seine persönliche Autogeschichte geteilt hatte, konnte eine Fahrt mit einem Oldtimer-Schmuckstück gewinnen. Das Rostocker Start-up „Classic Matters“ stellte diese – unter anderem einen Ford Mustang aus dem Jahr 1966 oder einen VW Käfer Cabriolet von 1978 – zur Verfügung.

Zur Galerie Philipp Neumann von der Insel Poel hat uns verraten, warum er seinen Skoda Favorit, Baujahr 1994, trotz aller Mängel liebt – und damit eine Ausfahrt mit einem Porsche 356 Speedster-Replik gewonnen.

Philipp Neumann (23) aus Wangern auf der Insel Poel hatte uns mit einem Bericht über seinen Youngtimer überzeugt: einen metallic-blauen Skoda Favorit von 1994. Er habe sich „besonders große Mühe gegeben, das rustikale Fahrgefühl“ zu beschreiben, sagt der gelehrte Informationstechniker. Das laute Triebwerk, das Vibrieren des Untersatzes oder selbst die nötige Kreativität, einen Adapter für das Kassettenfach zu basteln, sorgen für ein noch bewussteres Fahrgefühl, so Neumann.

Gewinner fährt mit Porsche-Nachbau

Sein Bemühen wurde belohnt: Als Gewinner darf sich Neumann eines der betagten Fahrzeuge des Rostocker Unternehmens für eine Spritztour aussuchen. Seine Wahl fällt auf den Porsche-Nachbau aus Schweden: „Die anderen Oldtimer sind zwar auch spannend, aber ein Porsche ist eben ein Porsche – so eine Chance musste ich einfach nutzen!“

Der Porsche 356 Speedster wurde ab 1954 verkauft. „Classic Matters“ bietet einen Nachbau dieser Auto-Legende auf Basis eines VW Käfer zur Vermietung an. „Da sich bereits Ferdinand Porsche beim originalen 356 großzügig im Käfer-Regal bediente – auch beim Motor – ist der Unterschied marginal“, heißt es auf der Internetseite. Zudem seien in dem Auto Original-Anbauteile wie Scheibe, Scheinwerfer, Sitze und Lenkrad verbaut.

Zusammen mit seiner Freundin Sandra Göhling (22) freute sich Philipp Neumann bei der Übergabe des Autos am Freitagmorgen, dass auch noch das Wetter mitspielt: Sonnenschein und angenehme Temperaturen. Die beiden hatten sich für eine malerische Route entlang der Küste entschieden. Von Rostock ging es nach Warnemünde, dann über Nienhagen nach Kühlungsborn. Am Abend kehrten sie nach 112 Kilometern glücklich nach Rostock zurück. „Wir waren überall Publikumsmagnet, wurden ganz oft fotografiert“, erzählt Neumann.

Fahrgefühl des Nachbaus überzeugt

„So ein Boxermotor ist einfach einmalig“, schwärmt er. Der Porsche-Nachbau sei für ihn ein unvergessliches Fahrerlebnis: „Ich spüre alles viel mehr. Der starke und laute Motor lässt mich richtig zittern am Steuer.“

Beifahrerin Göhling genoss die Mitfahrgelegenheit ebenso: „Ich hätte nie gedacht, einmal in so einem edlen Auto zu sitzen.“ Neumann ist von dem Charme des Autos fasziniert: „Zwar ist der Sitz ziemlich beengt, aber man fühlt die Kraft, die unter so einer Haube steckt.“ Sein Fazit: „Eine schöne Tour mit einem schönen Auto.“

