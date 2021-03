Warnemünde

Mitten im Warnemünder Kurpark wurde am Freitag ein Spielplatz für Jung und alt eingeweiht. Auf dem neuen „Trimm-dich-Pfad“ sollen die Anwohner und Besucher des Ostseebades die Möglichkeit erhalten, ihren Körper im Freien zu mobilisieren. Die Eröffnung Bewegungsparcours ging eine eineinhalb Jahre lange Planung voraus. Die Ursprungsidee ist aber bereits 15 Jahre alt.

Die 80-jährige Heidi Fleischer leidet unter Athrose. Diese Erkrankung stellt sie immer wieder vor Herausforderungen. „Ich bin manchmal nicht ganz sicher auf den Beinen und drohe zu stürzen.“ Daher ist seit seit Längerem schon Patientin in der Gesundheitspraxis von „Vital & Physio“ um die Physiotherapeutin Kristina Portwich und Projektmanager Rene Portwich. „Hier habe ich nun auch die Möglichkeit zu jeder Zeit selber zu trainieren und bei gutem Wetter nun sogar auch im Freien“, sagt Fleischer, während sie sich nach und nach an den neuen Geräten probiert.

65 000 Euro für neuen Bewegungsort

Es sei bereits 15 Jahre her, dass Rene Portwich die Idee hatte, in Warnemünde, der Rostocker Stadtteil mit dem höchsten Altersdurchschnitt, einen Bewegungsparcours zu etablieren. Richtig in Schwung gekommen ist die Idee aber erst vor eineinhalb Jahren. Der Seniorenausschuss des Ortsbeirates um Horst Döhring hatte sich für die Idee stark gemacht und dafür gesorgt, dass die Stadt die Planungen für den neuen Begegnungs- und Bewegungsort aufnimmt.

Insgesamt hat das Vorhaben etwa 65 000 Euro gekostet. Der Ortsbeirat förderte die Realisierung mit knapp 6000 Euro aus dem eigenen Budget. Darüber hinaus spendete der Lions Club eine Summe von knapp 16 000 Euro. „Wir haben vor zwölf Jahren begonnen jährlich einen Weihnachtskalender herauszubringen. Die Einnahmen wurden bislang immer für Schulen und Kitas gespendet. Es war an der Zeit auch mal an die ältere Generation zu denken“, sagt Lions-Club-Mitglied Uwe Jahnke, der dem Rostocker Grünamt ein Lob ausspricht.

Training mit Therapeuten und App

Denn die Planungen seien so zügig vorangekommen, „wie ein heißes Messer durch die Butter.“ Laut Stefan Patzer vom Rostocker Grünamt sei die größte Herausforderung gewesen, einen solchen Ort in einem denkmalgeschützten Park zu etablieren.

Künftig möchte das Kur- und Gesundheitszentrum „Vital & Physio“ den Parcours auch für individuelle Kurse nutzen. „Diese können dann sogar über die Krankenkasse bezahlt werden“, sagt Portwich. Darüber hinaus sei eine kostenfreie App in Arbeit, die sich konkret mit der Nutzung der Geräte – so etwa mit dem Rudertrainer, dem Sitzfahrrad oder dem Gleichgewichtstrainer – befassen.

Angst vor Vandalismus

Es gibt außerdem die Option, den Bereich noch zu erweitern. So sei dies erst die erste Station des neuen Bewegungsparcours. „Wir werden in den nächsten Wochen auch noch einige Nachbesserungen vornehmen und die entsprechenden Beschilderungen mit Plexiglas versehen, um sie vor Vandalismus zu schützen“, sagt Stefan Patzer.

Dass die Geräte und Schilder beschmiert oder gar mutwillig zerstört werden, ist eine der größten Sorgen von Ortsbeirat und Anwohnern. Doch wie das Grünamt vermittelt, wolle man wöchentlich kontrollieren. Auch eine Patenschaftsvereinbarung mit „Vital & Physio“ sei in Vorbereitung, um das neue Schmuckstück im Kurpark so gut es geht zu pflegen und zu erhalten.

Von Moritz Naumann