Ein Zentrum für Markgrafenheide: „Das war ein schlafendes Juwel“

Das Zentrum von Markgrafenheide ist überschaubar. Bislang markierte der Netto-Markt hier den Mittelpunkt. Doch rund um den Lebensmitteldiscounter herrscht reges Treiben und viel Bewegung. Neben der Wiro ist es vor allem der Rostocker Investor Mathias Hermann, der an Markgrafenheide als ruhige Wohnalternative zu Warnemünde glaubt. Er hat 18 Millionen Euro in das Zentrum investiert und noch in diesem Jahr wird er drei neue Gebäude mit 38 Wohn- und vier Gewerbeeinheiten übergeben.

„Ich fahre jeden Tag mit Stolz und Freude auf das Baugelände“, sagt Mathias Herrmann. Es ist das größte Vorhaben, dass er in den 30 Jahren, in denen er im Baugeschäft tätig ist, angefasst hat. „Anfangs haben mir noch viele davon abgeraten. Markgrafenheide galt mit seinen Kasernenbauten immer als verschlafen. Doch das war ein schlafendes Juwel.“ Sogar seine Frau Ute Herrmann war skeptisch. „Ich wollte ihm das ausreden. Doch dann ging alles so schnell“, sagt die 47-Jährige, die heute als Projektmanagerin des Bauvorhabens fungiert.

Friseur und Apotheke?

Denn Herrmann war dennoch überzeugt und beruft sich auf seine Erfahrungen. Drei Neubaublöcke in der Albin-Köbis-Straße hat er bereits erfolgreich umgesetzt. Und die Nachfrage gab ihm recht. Heute sind alle bezogen. Darüber hinaus hat er den gesamten Straßenzug, samt Parkplätzen und Gehwegen, ausgebaut. Mit dem aktuellen Projekt wagt er sich noch etwas weiter aus dem Fenster – neben 38 neuen Wohneinheiten sollen auch vier Gewerbe das Zentrum des Heideortes beleben.

Das Wohn- und Geschäftshaus neben der Netto-Filiale soll Platz für vier Geschäfte bieten und damit die Attraktivität des Rostocker Ortsteils steigern. Quelle: H & T Immobilien

Was dort einziehen wird? „Wir befinden uns aktuell in Gesprächen mit einem Frisör-Unternehmen“, verrät Herrmann. Darüber hinaus gebe es aber noch wenig spruchreifes. „Wegen der Pandemie denken wohl wenige darüber nach sich mit einem Ladengeschäft selbstständig zu machen.“ Der Wunsch vieler Ortsansässigen, eine Apotheke, sei wohl nicht umsetzbar. Dafür sei das Einzugsgebiet zu klein.

Ein Dorn im Auge des Investors

Dennoch wolle man Pionierarbeit leisten. Denn neben Müllers Strandcafe, Netto oder der Strandoase gibt es in Markgrafenheide fast keine Möglichkeit zu shoppen. Herrmann will sowohl für die Einwohner als auch für Urlauber Angebote schaffen. „Wir könnten uns Geschäfte für Strandbedarf, ein Eiscafé oder sowas wie Ernstings Family vorstellen“, sagt Ute Herrmann.

Ein Dorn im Auge des Ehepaares ist noch die Box für die Einkaufswagen auf dem Netto-Parkplatz. Diese befindet sich direkt vor einem der geplanten Geschäfte. Der Ortsbeirat um seinen Vorsitzenden Henry Klützke (Die Linke) hatte diesbezüglich sogar mal einen Antrag an Netto gestellt, damit die Box versetzt werde. Die Antwort des Unternehmens sei wenig kooperativ gewesen: „Die Leute sollen um die Box herum gehen“, sagt Klützke.

Diese Box für die Einkaufswagen des Netto-Marktes ist für den Bauherren noch ein Dorn im Auge. Denn direkt dahinter soll bald ein Gewerbe einziehen. Quelle: Moritz Naumann

Alles verkauft

Bereits im Herbst wird der größte Komplex der drei Neubauten, samt der Gewerbeeinheiten, übergeben werden. Die Eigentumswohnungen mit großen Balkonen und Fußbodenheizung können auch für die Ferienwohnungsvermietung verwendet werden. Anders sieht das bei den beiden Blöcken dahinter aus. „Hier sind Ferienwohnungen nicht gestattet“, sagt Herrmann. Der Investor hofft, dass auch diese Gebäude noch in diesem Jahr fertiggestellt werden.

Sämtlich Wohneinheiten seien bereits verkauft. Und die Interessenliste sei noch lang. „Die meisten Käufer kommen aus dem Berliner Großraum“, sagt Herrmann. Es seien Menschen, die Markgrafenheide noch von früher kennen, die Ruhe und Umgebung schätzen, tendenziell aber auch älter sind. „In Markgrafenheide fehlt die Infrastruktur für junge Familien, eine vernünftige Busverbindung, eine dauerhaft bezahlbare Möglichkeit über die Warnow zu gelangen“, sagt Herrmann.

Zu viele Eigentumswohnungen?

Dass der Altersschnitt im Heideort mit 53 Jahren direkt hinter Warnemünde (55 Jahre) liegt, verwundert daher nicht. Der Ortsbeiratsvorsitzende Henry Klützke ist aufgrund der aktuellen Entwicklung jedoch besorgt. „Es entstehen zwischen Markgrafenheide und Hohe Düne viele neue Eigentumswohnungen. Doch die sind alle zu teuer. Das kann sich eine junge Familie nicht leisten“, gibt er zu Bedenken.

Seine Hoffnungen ruhen auf der Wiro. Rostocks Wohnungsbaugesellschaft müsse bezahlbaren Wohnraum schaffen, damit Markgrafenheide auch bei jüngeren Publikum attraktiv wird. Die Wiro reißt im Moment in der Albin-Köbis-Straße 6 ein altes Kasernengebäude ab. Es ist der dritte Komplex in diesem Gebiet, der entweder neu- oder gänzlich umgebaut wird. Für Henry Klützke dauert das alles aber zu lange. „Vor allem wenn man sieht, wie schnell Herr Herrmann hier das Zentrum entwickelt hat.“

Links vom Netto in Markgrafenheide wird das Gebäude der Albin-Köbis-Straße 6 derzeit abgerissen. Hier baut die Wiro bald neu. Quelle: Moritz Naumann

Von Objekt zu Objekt

„Wir gehen von Objekt zu Objekt vor und entscheiden immer wieder neu. Denn jede Investition muss sich wirtschaftlich rechnen – heute und auch noch in vielen Jahren“, sagt Carsten Klehn, Pressesprecher bei der Wiro. Bereits in der Vergangenheit verdeutlichte man, dass die Nachfrage nach Mietwohnungen nicht ausreiche. Und auch Mathias Herrmann sagt: „Markgrafenheide ist kein Mietmarkt.“

Dabei hatte er bereits vor zwei Jahren einmal seine Fühler nach weiteren Möglichkeiten im Heideort ausgestreckt und bei der Stadt angefragt, ob sie bereit wäre im Umfeld der Albin-Köbis-Straße Grundstücke zu verkaufen. „Ich hatte auch angeboten, dort zur Hälfte bezahlbare Mietwohnungen zu schaffen.“ Das Angebot wurde jedoch abgelehnt.

Von Moritz Naumann