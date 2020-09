Ein abgeschottetes Stadion in Warnemünde? So wird die Deutsche Beachsoccer Meisterschaft ausgespielt

Warnemünde

Es ist bereits das achte Mal, dass sich am 26. und 27. September im Seebad Warnemünde die besten Teams des deutschen Beachsoccer-Sports gegenüberstehen, um die DFB-Meisterschaft auszuspielen. Mit dabei ist neben dem Ibbenbürener BSC, Real Münster und den Beach Royals Düsseldorf auch Titelverteidiger und Lokalmatador Rostocker Robben.

Im Zuge der Corona-Krise wird das Finalturnier jedoch nicht vor Zuschauern ausgetragen. Doch wie soll das gehen, an einem Wochenende am beliebten Warnemünder Strand?

Finalspiele auf DFB-TV

Zuerst: Zuschauen ist nicht verboten. Denn der DFB hat im Zuge der Corona-Krise ein strenges Hygienekonzept erarbeitet. Dieses beinhaltet zwar den Ausschluss von Zuschauern, gleichsam aber auch die kostenfreie Übertragung der Spiele im Internet auf DFB-TV.

„Natürlich hätten wir sowohl den Liga-Betrieb als auch das Finale lieber mit Zuschauern durchgeführt, da sich Beachsoccer einer immer größer werdenden Beliebtheit erfreut. Aber wir wollen auch unseren Beitrag dazu leisten, vermeidbare Ansteckungsrisiken zu minimieren“, sagt Erwin Bugar, Vizepräsident für Breitenfußball und Breitensport beim DFB.

Der Spielplan Die Deutsche Beachsoccer-Liga setzt sich aus zwölf Mannschaften zusammen. Ursprünglich war die reguläre Spielzeit für die Monate Mai, Juni und Juli vorgesehen. Stattdessen fand der Vorrundenbetrieb in einem an die Rahmenbedingungen angepassten Modus komprimiert an drei Spieltagswochenenden in Düsseldorf statt. Die Spiele um die Halbfinals, Platz drei und das Finale beginnen am Sonnabend um 11 Uhr am Warnemünder Strand. Sonnabend, 26. September 2020, 11:00 Uhr, Halbfinale 1: Ibbenbürener BSC gegen Real Münster 14:00 Uhr, Halbfinale 2: Rostocker Robben gegen Beach Royals Düsseldorf Sonntag, 27. September 2020, 11:00 Uhr, Spiel um Platz 3 14:00 Uhr, Finale

Abgeschottetes Stadion am Warnemünder Strand

Nun ist Warnemünde, wie so viele weitere Ostseebäder an MV´s Küste, auch im September noch ein echter Besuchermagnet. Wie will man also verhindern, dass es nicht zu größeren Zuschaueransammlungen am Spielfeldrand kommt? „Es wird ein nicht einsehbares Stadion am Strand aufgebaut. Um das Spielfeld wird es jeweils drei Meter hohe Tribünengerüste geben, die mit gedruckten Gazeplanen verkleidet werden“, heißt es aus der Rostocker Tourismuszentrale.

Für den Besucherverkehr auf den Straßen, der Promenade oder am Strand soll es bis auf den abgetrennten Bereich der Arena keine Einschränkungen geben. Standort des Stadions wird die Sportbeacharena an Strandaufgang 1 auf der Höhe des Warnemünder Teepotts.

Wetterprognose deutet auf feuchte Finalspiele

Für die Unterbringung der Teams sind separate Umkleidekabinen vorgesehen, in denen der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern gewahrt wird. „Nach dem Spiel verlassen die Teams das Stadion, so dass sich jeweils lediglich die aktuell spielenden Mannschaften in der Arena aufhalten.“

Die Wetterprognose spielt einer zuschauerlosen Kulisse für das Endturnier in die Karten. Denn nach Stand von Mitwoch-Mittag erwarten die Sandkicker Bedingungen um maximal 14 Grad Höchsttemperatur und 60 Prozent Regenwahrscheinlichkeit.

Rostocker Robben sind Favorit

Als Favorit auf den Titel gelten die Rostocker Robben. Gelingt ihnen der Sieg in Halbfinale und Finale können sie zum 4. Mal in Folge Beachsoccer-Liga-Meister werden. Als größter Konkurrent gilt der Ibbenbürener BSC, der in dieser Saison noch ungeschlagen ist. Zum Aufeinandertreffen der beiden Teams kann es lediglich im Finale oder im Spiel um Platz drei kommen.

Von Moritz Naumann