Warnemünde

Tüschen, Veranden und Dachgauben: Architektonisch hat Warnemünde einige Alleinstellungsmerkmale. Und um das historische Bild des alten Fischerdorfes zu erhalten, erarbeitet die Stadt derzeit eine Fortschreibung der Gestaltungssatzung von 2001. Diese definiert konkrete Vorgaben, an die sich Bauherren halten müssen.

Es gehe um die Definition eines konkreten Gestaltungsrahmens, dessen Ziel es sei, das wertvolle Ortsbild zu bewahren und für Eigentümer Planungssicherheit zu schaffen, sagt Ulrich Kunze, Pressesprecher der Hanse- und Universitätsstadt Rostock über die Erarbeitung der neuen Gestaltungssatzung.

Vier Gestaltungsbereiche in Warnemünde

In der aktuellen Satzung werden vier Gestaltungsbereiche voneinander unterschieden: der historische Fischerortbereich, der Badeortbereich, der Wohn- und Geschäftsbereich und der Wohn- und Pensionsbereich.

Für jeden dieser Bereiche gibt es separate Vorgaben, an die sich die Eigentümer halten müssen. So sind im historischen Fischerortsbereich lediglich Satteldächer erlaubt, im Wohn-, Geschäfts- und Pensionsbereich Sattel-, Walm- und Mansarddächer. Darüber hinaus sind die Gestaltungen von Fassaden, Fenstern, Türen, Vordächern, Balkonen genau definiert.

Vorgärten und Mülltonnen

Sogar die Mülltonnen erhalten eine separate Definition: „Müll und Abfallbehälter sind auf dem eigenen Grundstück so aufzustellen, dass sie entweder von der öffentlichen Verkehrsfläche aus nicht einsehbar sind oder sie sind mit einem Sichtschutz (Einhausung, Begrünung) zu versehen“, heißt es in der noch aktuellen Satzung. Außerdem: „Vorgärten sind gärtnerisch zu gestalten“ oder „Geschlossene Balkonbrüstungen sind nicht erlaubt.“

Hier können Sie die aktuelle Satzung einsehen.

Doch wie verbindlich ist solch eine Satzung? „Mit der Satzung wird Ortsrecht geschaffen. Damit sind die Festsetzungen – vergleichbar mit einem Bebauungsplan – für die Bauherren verbindlich“, sagt Kunze. Ausgenommen ist jedoch die Mittelmole, denn diese „liegt nicht im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung.“ Hier werde die bauliche Gestaltung auf Grundlage von Wettbewerben und durch die Festsetzung eines Bebauungsplanes geregelt.

Strafen bis 250 000 Euro

Doch was passiert, wenn man sich der Vorgabe widersetzt, wenn man etwa entgegen Paragraf 4 Abs. 4 Nr. 1 die Fassaden nicht mit Glanzputz versieht? Auch dies wird in der derzeitigen Gestaltungssatzung definiert: „Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 250 000 Euro geahndet werden.“

Das müssen Bauherren in Warnemünde beachten Die Gestaltungssatzung definiert viele bauliche Vorgaben für das alte Fischerdorf – eine Auswahl aus der derzeitigen Gestaltungssatzung: Im historischen Fischerortsbereich dürfen die Dächer von Gebäuden mit nur einem Geschoß eine Neigung von größer gleich 45 ° haben. Fensteröffnungen müssen ein stehendes Rechteckformat haben, die das Verhältnis der Breite zur Höhe von 1:1,2 Meter nicht überschreiten darf. An den Balkonen sind geschlossene Balkon nicht gestattet. Erker sind lediglich im historischen Wohn- und Pensionsbereich erlaubt (Bereich D). Türen-, Fenster- und Schaufensterüberdeckungen sind nur als Markisen im Erdgeschoss erlaubt.

Seit 2019 arbeite man intensiv an der Aktualisierung der bestehenden Satzung. Geplant ist, diese im Dezember 2020 fertigzustellen, so dass man sie Anfang 2021 mit dem Ortsbeirat abstimmen und zum Beschluss der Bürgerschaft vorlegen kann. Die Rechtskraft der Satzung sei für das zweite Quartal 2021 geplant.

Warum es überhaupt eine neue Satzung braucht? „Die Anforderungen an das Bauen haben sich in den letzten 20 Jahren verändert.Elemente wie Solaranlagen, Dachbegrünung und Wärmedämmung sind in diesem Zusammenhang noch nicht beachtet worden. Deshalb ist eine Fortschreibung notwendig“, sagt Anja Epper, Sachgebietsleiterin im Stadtplanungsamt. Außerdem sei die derzeitige Satzung noch nicht differenziert genug.

Bauliche Sünden vermeiden

„Ich begrüße die Fortschreibung sehr“, sagt Warnemündes Ortsbeiratsvorsitzender Werner Fischer. Eine Unterscheidung der einzelnen Quartiere und ihrer individuellen Gestaltung sei notwendig, da diese jeweils auch zu anderen Zeiten entstanden sind. „Und ich kenne einige Bausünden in Warnemünde, die mangels fehlender Vorgaben entstanden sind. Es braucht einen einheitlichen und verpflichtenden Rahmen.“

Von Moritz Naumann