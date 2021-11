„Ein schweres Brot“: Warnemünder Traditionscafé wagt Neuanfang

Warnemünde

Schwarzwälder-Sahne, Himbeer-Baiser oder die Schwantorte: Echte Kenner wissen, was sie im Café Wegner bestellen müssen. Doch auch wenn die Topadresse in Rostocks Konditorenlandschaft immer mit ihren Waren punkten konnte, die Ausstattung des Cafés konnte es nicht. Immer wieder vernahmen die Betreiber Matthias und Iris Grenzer Klagen der Besucher, vor allem im Internet: Das Inventar sei zu alt und das Café nicht gemütlich. Das Ehepaar investierte viel Geld und hat darüber hinaus noch Großes vor.

Nachdem Bäckermeister Matthias Grenzer 1996 auf dem Segelschulschiff „Gorch Fock“ angeheuert hat und auf den Weltmeeren die Besatzung mit frischen Backwaren versorgte, erfüllt er sich und seinem Opa Carl-Friedrich Rehberg einen großen Wunsch und übernimmt die familiäre Bäckerei am Kabutzenhof. Doch recht schnell wird ihm deutlich: Die Backstube und das Geschäft sind zu klein und der Rostocker Brot- und Brötchenmarkt durch Sparre und Junge gesättigt. Es braucht eine Veränderung, eine Neuausrichtung.

Eine Ausstattung für die Ewigkeit

Es ist ein Steuerbüro, welches schließlich den entscheidenden Kontakt herstellt – zu Familie Wegner, die zu diesem Zeitpunkt seit knapp 30 Jahren das Café Wegner in der Warnemünder Alexandrinenstraße betreibt. „Sie hielten bereits Ausschau nach einem Nachfolger“, sagt Grenzer. Dem jungen Bäckermeister kommt das gelegen, wollte er doch ohnehin etwas Etabliertes übernehmen. Erste Gespräche führt man bereits 2002. Anschließend begleitet Grenzer mehrere Jahre lang nach seiner Arbeit in der Kabutzenhof-Bäckerei das Geschäft der Wegners und erlernt so das Konditorenhandwerk.

Er und seine Frau übernehmen 2010 schließlich das Café in der Alexandrinenstraße 61 – samt Ausstattung. „Wir hatten kein Geld für eine Renovierung und das Café war 1991 für die Ewigkeit saniert worden“, sagt Iris Grenzer. Lediglich die Stühle werden mal neu bezogen, die Wände übermalt. „Damals wurde ja noch im Café geraucht“, erinnert sich Matthias Grenzer.

Ein schweres Brot

Der Start läuft jedoch alles andere als glatt. „Die Alexandrinenstraße wurde saniert. Ein Dreivierteljahr lang hatten wir Bagger, Klohäuschen und Lkw vor der Tür und daher 30 Prozent weniger Umsatz. Viele Stammkunden suchten sich etwas Neues“, erinnert sich Grenzer. Und hätten sich die Kunden erst mal an etwas Neues gewöhnt, sei es schwer, sie zurückzugewinnen. „Das war ein schweres Brot. Wir hatten in dieser Zeit große Sorgen“, sagt Grenzer.

Doch das Ehepaar setzt sich durch, etabliert eine größere Backstube in Marienehe und eröffnet eine weitere Filiale im Ostseepark Sievershagen. Nach nun mehr als zehn Jahren wurde es jedoch Zeit, das alte Inventar im Traditionscafé auszutauschen. „Wir gehen schon seit zwei Jahren mit dem Vorhaben schwanger“, sagt Grenzer.

Runtergekommen und veraltet

„Vor allem im Internet lasen wir immer wieder schlechte Bewertungen. Unser Café sei runtergekommen und veraltet. Wir wollten neben unseren Stammkunden auch ein junges Publikum, Familien ansprechen“, sagt Iris Grenzer. Das Ehepaar geht in die Planung, führt Gespräche mit der Bank und Ladenbauern. „Das hat länger gedauert als erwartet. Ein Dreivierteljahr lang hatten wir ganz schönes Hickhack“, sagt Iris Grenzer.

Das Café Wegner vor dem Umbau: Das Inventar stammte noch aus einem Umbau nach der Wende. Quelle: Matthias Grenzer

Im August, zum Start der Hanse Sail, begann schließlich der Umbau. Die Theke wurde von den hinteren Räumen in der Schulstraße nach vorne an die Alexandrinenstraße verlegt. „Da ist einfach mehr Kundenfrequenz und wir können dort nun unsere Waren besser präsentieren“, sagt Matthias Grenzer. Der Teppich wurde entfernt, das gesamte Café wurde mit Holzoptik modern umgebaut. „Wir haben nun zwar weniger Sitzplätze, dafür gibt es mehr Platz, etwa für Familien mit Kinderwagen“, sagt Grenzer.

Inspiration: „Gorch Fock“

Der hintere Bereich kann außerdem für Familienfeiern separiert werden. Und auch Grenzers Liebe für die Seefahrt hat ihren Platz bekommen. „Wir haben alle Säulen mit Tauwerk dekoriert. Pro Säule haben wir 200 Meter rundherum gewickelt.“ Inspiration bot die „Gorch Fock“. Dort seien die Säulen auch so gestaltet gewesen. Aktuell fehlen nur noch dekorative Kleinigkeiten, wie Sichtfolien für die Fenster oder weitere Tau-Installation zur Abgrenzung des sonderangefertigten Stammtisches in Kompass-Optik.

Matthias und Iris Grenzer haben den 90ér Jahre Charme des Warnemünder Traditionscafés gegen eine moderne und warme Ausstattung getauscht und sich auch von der „Gorch Fock“ inspirieren lassen. Quelle: Moritz Naumann

„Ich fass das hier nicht noch mal an“, sagt Grenzer und lacht. Er hat nun die Grundlagen geschaffen, dass auch seine Nachfolger – im Bestfall die eigenen Kinder – einen Laden für die Ewigkeit vorfinden. Die letzten Wochen seien stressig gewesen. Der Umbau und eine angespannte Personalsituation sorgen dafür, dass es nur kurze Momente für Erholung und Schlaf gibt. „Ich bin aktuell 23 Uhr in der Backstube, damit es um zehn Uhr Brötchen, Brot und Torten gibt“, sagt er.

Café Wegner expandiert?

Doch auch das nächste Projekt stehe schon in den Startlöchern. „Wir wollen noch eine Filiale in der Innenstadt eröffnen.“ Aktuell führe er bereits Gespräche, jedoch könne er noch nichts Konkretes verraten. „Es ist ein kleiner Traum, ein Café Wegner mitten in Rostocks Zentrum.“

Von Moritz Naumann