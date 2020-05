Rostock

Frische Milch, Joghurt, Toastbrot, Käse, Spaghetti und Obst – wofür man im Rostocker Edeka-Markt 8,85 Euro ausgibt, bezahlt man bei der Online-Bestellung 10,83 Euro. „Die Preise sind ungefähr 20 Prozent teurer“, sagt Mitarbeiter Mirko Kleinander. „Wir gehen genauso wie die Kunden mit einem Einkaufskorb durch den Markt und sammeln die Waren ein – dieser Service kostet ein bisschen Geld.“

Zusammen mit weiteren Mitarbeitern des Marktes auf der Rostocker Holzhalbinsel bereitet er täglich die Lieferung für etwa 50 Kunden im Stadtgebiet vor – zwei Fahrer liefern die Lebensmittel vom Markt direkt bis an die Haustür.

Ivan Schurawlow trägt die Waren in den Transporter des Supermarktes. Der Mitarbeiter des Lieferservices ist bereit für die nächste Tour. „Vormittags bestellen eher Firmen, am Abend sind es dann meist Privatpersonen“, sagt er. „Einige Kunden kaufen einmal im Monat auf Vorrat – das ist dann schon ganz schön viel zu schleppen.“

Anstieg in Corona-Zeiten

Mundschutz, Abstandsregeln, Warteschlangen: Wer zu Corona-Zeiten so wenig Zeit wie möglich in den Supermärkten verbringen möchte, kann teilweise auf Lieferservices zurückgreifen. Wie der Rostocker Markt bieten die meisten Edeka-Märkte im Land einen Liefer- oder Abholdienst an. Die Bestellung erfolgt im Regelfall telefonisch, einzig bei Edeka Schubert aus Rostock und Waren sowie Edeka Brüning in Ribnitz-Damgarten können die Kunden online ihre Bestellung abgeben.

Mirko Kleinander packt im Edeka auf der Holzhalbinsel die bestellte Ware für die Kundschaft zusammen. Geliefert wird bis an die Haustür. Quelle: OVE ARSCHOLL

„In Rostock haben vor Corona schon viele Firmen und Privatleute auf das Angebot zurückgegriffen“, sagt Elke Ewert, Verantwortliche für den Online-Shop der Schubert-Märkte in Rostock und Waren. „Das ist durch die aktuelle Situation noch mehr geworden – sonst waren es immer um die 30 Kunden. Wir haben sogar einen zweiten Lieferwagen organisiert.“

Schwere Taschen, Parkplatzsuche, Corona

Mitarbeiter Mirko Kleinander kennt weitere Vorteile. „Wer in einer engen Straße mit Parkplatzmangel oder in der fünften Etage ohne Aufzug wohnt, muss die Sachen nicht weit schleppen und kann entspannt den Wocheneinkauf organisieren“, sagt er. Zusammen mit weiteren Kollegen stellt er die Bestellungen kurz vor der Auslieferung zusammen.

Für Spontaneinkäufe eignet sich der Service jedoch weniger. Kunden aus Rostock und der näheren Umgebung können online ein Zeitfenster für die Lieferung buchen – je nach Verfügbarkeit. „Manchmal dauert das auch ein paar Tage, bis was frei ist“, sagt Kleinander. Wer sich abends Lebensmittel liefern lassen möchte, bucht beispielsweise ein Zeitfenster zwischen 18 und 21.30 Uhr. „Konkreter können wir den Termin dann nicht bestimmen. Das hängt von der Route des Fahrers ab“, sagt Online-Shop-Mitarbeiterin Elke Ewert. „Der Kunde sollte dann also die 3,5 Stunden auch zu Hause sein.“

20 Prozent Aufschlag und Lieferkosten

Liefer- und Warenkosten werden von den Märkten selbst festgelegt. In Ribnitz-Damgarten zahlen Kunden 4,99 Euro Versandkosten, bei Edeka Schubert in Rostock sind es 6,95 Euro. „Das ist unabhängig von dem Warenwert“, sagt Ewert. „Es gibt auch keinen Mindestbestellwert. Wir hatten in Waren (Müritz) auch schon Fälle, in denen eine Packung Zigaretten bestellt wurde, für die dann ebenfalls die Versandkosten fällig wurden.“

Hinzu kommt auf auch der Service-Aufschlag der Produkte: So kostet eine Packung „Frische Fettarme Milch“ im Markt 79 Cent, im Online-Shop jedoch 85 Cent. Angebotspreise sind hingegen gleich.

Märkte setzen auf Warenabholung

Auch Rewe und Real bieten in Deutschland Lieferdienste vom Markt bis zur Wohnung an – allerdings nicht in Mecklenburg-Vorpommern. Darüber, ob das zukünftig der Fall sein wird, machen die Märkte keine Angaben.

Um beim Einkauf Zeit zu sparen, bietet Rewe jedoch einen Abholservice in 27 Märkten im Nordosten an. Kunden stellen sich zu Hause online einen Warenkorb zusammen und können dann einen Markt auswählen, in dem sie ihren Einkauf abholen möchten. „Die Preise im Abholservice entsprechen den Preisen im jeweiligen Markt. Lediglich eine pauschale Gebühr von zwei Euro je Bestellung kommt hinzu“, erklärt Rewe-Sprecher Thomas Bonrath.

Drei Euro Servicegebühr kostet die Abholung der Einkaufstüte bei real in Bergen auf Rügen. „Dieser bietet derzeit als einziger Standort in Mecklenburg-Vorpommern einen Click&Collect-Service an“, sagt Sprecher Frank Grüneisen. „Ob und wann das Angebot in Mecklenburg-Vorpommern ausgeweitet wird, lässt sich aktuell nicht sagen.“

Von Katharina Ahlers