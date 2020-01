„Ein typischer Rostocker Fall“: Darum lohnt sich der neue „Polizeiruf 110“

Rostock/Hamburg

Der neue Rostocker „Polizeiruf 110“ führt in die Business-Welt. Der Jungunternehmer Michael Norden (Tilman Strauß) ist in finanziellen Schwierigkeiten, und dann stirbt sein Bekannter Frank Fischer direkt vor seinem Haus. Und zwar in den Armen von Alexander Bukow, der eigentlich das Haus nur mal kurz überprüfen wollte, weil ein Einbruch gemeldet worden war.

Michael Norden flieht daraufhin. Die Suche gestaltet sich schwierig. Wer steckt hinter dem Mord an Frank Fischer? Und offenbar hat sich Norden irgendwo in Rostock versteckt, Katrin König und Alexander Bukow ermitteln. Sie treffen sich mit einer Jugendliebe des Verdächtigen und machen dessen aktuelle Geliebte ausfindig. Die Ermittler haben nur die Info, dass Norden und der Ermordete Schulfreunde waren. Die Zeit wird knapp.

Rostock als illustrer Handlungsort

Das Drehbuch für den aktuellen Rostocker Polizeiruf schrieb Markus Busch, Regie führte Christian von Castelberg. Wie viel Rostock steckt in diesem „Polizeiruf“? „Für mich ist das ein typischer Rostocker Fall und die Geschichte ist sehr typisch für die Stadt“, sagt Hauptdarsteller Charly Hübner über die Handlung.

Auch die Handlungsorte sind gut auszumachen. Zum Beispiel die Warnowallee in Lütten Klein, einige Straßen und Plätze in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt; auch die alten Bootshäuser an der Warnow am Mühlendamm geben eine interessante Kulisse ab. Gedreht wurde der aktuelle Rostocker „Polizeiruf“ vom 19. Februar bis 20. März 2019 in Rostock und Hamburg.

Ein Fall mit tiefergehender Brisanz

Die Geschichte ist aber nicht nur ein Kriminalfall, sie hat auch gesellschaftliche Brisanz. „Wir sind jetzt 30 Jahre nach der Wende und der Wiedervereinigung, und Michael Norden ist im Grunde eine Figur, die auch noch ein Echo eines früheren Weggehens in sich trägt“, sagt Drehbuchautor Markus Busch.

„Sein Vater ist noch zu DDR-Zeiten aus seinem Leben verschwunden, und das holt ihn auf gewisse Weise schon ein. Ich glaube auch, dass eine Art von Kapitalismus-Überforderung für diese Figur eine Rolle spielt, eine bestimmte Form von Erwartung: Du kannst nur glücklich sein, wenn du etwas darstellst und wenn du Geld hast. Natürlich wird dieser Irrtum überall begangen“, so Markus Busch.

Eine Tragik mit Ost-Bezug

Aber auch psychologische Aspekte spielen eine Rolle. „Natürlich kann man diese Profilierungssucht, die Michael Norden umtreibt, auf den Kapitalismus schieben, aber ich finde, so etwas hat manchmal auch mit einer mangelnden Aufgehobenheit im Elternhaus zu tun“, ergänzt Regisseur Christian von Castelberg.

Dennoch sieht Drehbuchautor Markus Busch „eine andere Tragik für eine Figur, als das etwa in Dortmund der Fall wäre“. Der Ost-Bezug scheint also eine besondere Rolle zu spielen. „Auch das Weggehen und Wiederkommen ist an so einem Ort etwas anderes“, so Busch.

Alexander Bukow will Katrin König beschützen

Erzählt wird die Handlung recht ruhig, im Hintergrund schwelt noch ein anderer Konflikt, den Katrin König und Alexander Bukow gemeinsam bewältigen. Es geht um einen zurückliegenden Fall, in dem König Beweise gefälscht hat. Das kommt nun wieder hoch, Katrin König bekommt Post von Guido Wachs, der offenbar zu Unrecht verurteilt wurde.

Anneke Kim Sarnau sagt dazu: „Katrin König befindet sich innerlich weiterhin auf einer Achterbahn und bekommt Panik, als sie einen Brief von Guido Wachs erhält, in dem er ihren Gesetzesverstoß ganz klar benennt.“

Harmonische Zusammenarbeit am Set

Das verändert auch das persönliche Verhältnis der beiden Ermittler zueinander, wie Charly Hübner über seine Rolle sagt: „Das ist sein Moment in dem Film, und es ist ganz klar, dass er sie jetzt beschützen wird. Das ist wie bei einem alten Ritter, der auflebt, wenn er sich um seine Prinzessin kümmern darf, weil er das als seine wichtigste Aufgabe betrachtet.“

Die Zusammenarbeit am Set war harmonisch, wie Regisseur Christian von Castelberg einschätzt: „Charly Hübner hat netterweise mal gesagt, er möge sehr gern mit mir arbeiten, weil ich zuhören könne und den Input von allen ernst nehme, aber trotzdem irgendwann sage: Jetzt ist Schluss, jetzt machen wir es so.“

Sendetermin: „Polizeiruf 110 – Söhne Rostocks“ am 19. Januar um 20.15 Uhr in der ARD

Von Thorsten Czarkowski