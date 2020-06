Einblicke in die Klinik in Graal-Müritz: Hier verbrachte Manuela Schwesig ihre Reha

Graal-Müritz

Die Diagnose Krebs ist ein Schock. Sie reißt einem den Boden unter den Füßen weg und von einer Sekunde auf die andere fühlt sich das Leben völlig anders an. Die häufigste Krebserkrankung bei Frauen ist Brustkrebs. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) hat vor neun Monaten bekanntgegeben, dass sie daran erkrankt ist.

„Es war bisher der schwerste Kampf in meinem Leben“, sagte die 45-Jährige kürzlich. In Graal-Müritz an der Ostsee in der Fachklinik für Onkologie und Ganzheitsmedizin verbrachte sie gerade ihre Rehabilitation nach der Krankheit.

Klinik auf Therapie nach Krebserkrankung spezialisiert

In die Graal-Müritzer Klinik kommen hauptsächlich Patientinnen mit der Diagnose Brustkrebs, gefolgt von gynäkologischen und urogenitalen Tumoren. „Wir bieten eine rein onkologische Reha an“, betont die Ärztliche Direktorin Dr. Heike Fritsche-Huth, die bereits eine Reha-Krebsklinik im Schwarzwald ( Baden-Württemberg) leitete.

Brustkrebs-Patientinnen, wie Manuela Schwesig erhalten hier ein umfangreiches Angebot zur Genesung: „Neben Narbenbehandlung und Hautpflege sieht das Konzept auch Arztgespräche, unterschiedlichste Seminare, wie auch Einzel- und Gruppengespräche und Therapien der Abteilungen Physiotherapie und Psychotherapie vor“, erklärt die Ärztin.

Breitgefächertes Konzept für Patienten

Außerdem gehören Entspannungstechniken wie Autogenes Training, Yoga, Qi Gong, Pilates oder meditatives Malen sowie Musiktherapie und Singen dazu. „Aber auch Ergotherapie, Basteln und Gestalten mit unterschiedlichen Materialien, eine Lehrküche und Ernährungsberatung sowie Sporttherapie bieten wir unseren Patientinnen an“, sagt Heike Fritsche-Huth, die auch in Naturheilverfahren ausgebildet ist.

„Unser Ziel ist es, unsere Patienten wieder körperlich und psychisch aufzubauen“, sagt Sohn Benjamin Fritsche, der seiner Mutter als Geschäftsführer zur Seite steht. Voraussetzung für eine stationäre Aufnahme ist derzeit ein maximal fünf Tage alter negativer Corona-Abstrich. Aufgrund der Pandemie standen die Zimmer der Klinik einige Wochen leer. Der Großteil der 56 Mitarbeiter wurde in Kurzarbeit geschickt. Die Feier zum 25-jährigen Jubiläum in diesem Jahr verschoben.

Jährliche Auslastung der Klinik bei 91 Prozent

Insgesamt 83 Rehabilitanden können in der Klinik betreut werden. Hinzu kommen Betten für Begleitpersonen wie Partner, Kinder oder Angehörige. Sie kommen aus dem gesamten Bundesgebiet, aber auch aus dem angrenzenden Ausland. „Unsere Patienten bleiben in der Regel 21 Tage bei uns. Bei medizinischer Notwendigkeit ist natürlich auch eine Verlängerung möglich“, sagt die Klinik-Chefin. Aufgrund der Überschaubarkeit der Patienten biete sie ihnen Individualität und Flexibilität.

Die kleine Fachklinik an der Ostseeküste hat bundesweit einen guten Ruf. Im vergangenen Jahr war sie zu 91 Prozent ausgelastet. Nach eigenen Angaben wurden rund 1400 Patienten versorgt. Das Nachrichtenmagazin „ Focus“ kürte die Einrichtung jüngst zur „Top Reha-Klinik 2020“.

Und auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig verkündete vor vier Wochen: „Ich bin wieder gesund!“

