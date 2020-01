Einbruch im Solarpark: 500 000 Euro Schaden bei Kessin entstanden

Kessin

Zum dritten Mal innerhalb von zehn Tagen sind Unbekannte in einen Solarpark in Mecklenburg-Vorpommern eingebrochen. Wie eine Polizeisprecherin in Güstrow erklärte, wurde in einer Anlage nahe Kessin bei Rostock rund 500 000 Euro Schaden verursacht.

Die Diebe haben dort eine größere Anzahl sogenannter Wechselrichter abmontiert und mitgenommen. Der Vorfall soll sich in der Nacht zum 19. Januar ereignet haben. Konkret geht es um den Zeitraum zwischen 22 Uhr am 18. Januar und 8 Uhr am 19. Januar. Eine erste Suche mit einem Spürhund blieb erfolglos.

140 000 Euro Schaden in Friedland

Erst vor zehn Tagen hatten Unbekannte Wechselrichter aus einer Solaranlage bei Friedland im Wert von rund 140 000 Euro gestohlen. Eine Nacht später hatten sich Diebe an einem Solarpark in der Nähe von Karrenzin bei Parchim in Westmecklenburg zu schaffen gemacht. Dort waren schon 30 Bauteile abgebaut und zum Abtransport bereitgelegt worden, als ein Wachmann kam und die Unbekannten flüchteten.

