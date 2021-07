Einbruch in Christuskirche Rostock: 3000 Euro Schaden

Rostock

Unbekannte haben bei einem Einbruch in die Katholische Christuskirche in Rostock einen Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro verursacht. Wie die Polizeiinspektion Rostock am Donnerstag mitteilte, hatten in der Nacht ein oder mehrere Täter ein Fenster aufgehebelt und sich so Zutritt zum Wohnbereich des Pfarrers verschafft. Von dort gelangten sie in die Kirche und den Verwaltungstrakt, in dem sie mehrere Büros durchsuchten. Insgesamt wurden sechs Türen aufgebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls auf. Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz und sicherte Spuren auf. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ