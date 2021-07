Einbruch in Elmenhorst (Landkreis Rostock): Unbekannte steigen in ein Einfamilienhaus ein und erbeuten mehr als 30 000 Euro Bargeld und zwei Kurzwaffen. Bei der Aufklärung des Falles bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung.

Einbruch in Einfamilienhaus in Elmenhorst: 30 000 Euro und zwei Kurzwaffen gestohlen

Polizei sucht Zeugen - Einbruch in Einfamilienhaus in Elmenhorst: 30 000 Euro und zwei Kurzwaffen gestohlen

Polizei sucht Zeugen - Einbruch in Einfamilienhaus in Elmenhorst: 30 000 Euro und zwei Kurzwaffen gestohlen