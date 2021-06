Ein Hausbesitzer in Cordshagen (Landkreis Rostock) hat am Montag bemerkt, dass sich ein fremdes Auto auf seinem Grundstück befindet und dass Fenster seines Hauses aufgehebelt waren. Der Einbrecher flüchtete, als die Polizei eintraf. Seine Komplizin aber saß noch im Auto.

Mann bricht in Haus in Cordshagen ein: Polizei verfolgt ihn mit Hubschrauber

Zwei Festnahmen - Mann bricht in Haus in Cordshagen ein: Polizei verfolgt ihn mit Hubschrauber

Zwei Festnahmen - Mann bricht in Haus in Cordshagen ein: Polizei verfolgt ihn mit Hubschrauber