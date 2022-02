Einbruch in Rostocker Tankstelle: Polizei stellt Tatverdächtigen

Rostock

Kurz nach einem Einbruch in eine Tankstelle im Rostocker Stadtteil Schmarl hat die Polizei den Tatverdächtigen in der Nähe gestellt. Wie die Polizeiinspektion Rostock am Montag mitteilte, hatte eine Zeugin am Sonntag gegen 4 Uhr eine männliche Person beobachtet, die sich unbefugt Zutritt zur Tankstelle verschaffte. Kurze Zeit später verließ der Unbekannte den Verkaufsraum wieder. Offensichtlich von der aktivierten Alarmanlage aufgeschreckt, flüchtete er zunächst unerkannt.

Die über den Notruf alarmierten Beamten konnten den 28-Jährigen aber wenig später in unmittelbarer Nähe der Tankstelle stellen. Das Diebesgut, mehrere Schachteln Zigaretten und zwei Flaschen Wein, trug er noch bei sich.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.

Von OZ