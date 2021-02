Einbrüche in Rostocker Gartenlauben: Dieb wirft Hammer nach Besitzer

Bislang noch unbekannte Täter sind am Dienstag in zehn Gartenlauben in den Rostocker Stadtteilen Lichtenhagen und Groß Klein und in der Gemeinde Elmenhorst (Landkreis Rostock) eingebrochen. Bei einer Parzelle wurde der Besitzer über eine Alarmanlage benachrichtigt. Als einer der Diebe den Mann bemerkte, warf dieser einen Hammer nach ihm.