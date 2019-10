Rostock

Gleich fünf Einbrüche wurden der Rostocker Polizei am Donnerstag, 17. Oktober, gemeldet. Der erste Alarm ging gegen 4 Uhr morgens ein, der letzte um kurz vor 9 Uhr. Der Gesamtschaden wird auf 460 Euro geschätzt.

Diebe stehlen Tankkarte

Die Glasschiebetür von einem Supermarkt im Schiffbauerring wurde aufgebrochen. Dabei stahlen die Täter aus einem Kaffeeautomaten 30 Euro Bargeld. In der Rigaer Straße kamen die Täter über die Außentreppe. Hier wurde eine Glastür, die zu Büroräumen führt, zerstört. Die Diebe konnten eine Geldkassette mit Bargeld und eine Tankkarte entwenden. Es entstand eine Schaden von 150 Euro.

Ein Versuch schlug fehl

In weitere Geschäfte, in der Doberaner Straße und im Trotzenburger Weg, wurde ebenfalls eingebrochen. Die Unbekannten erbeuteten 180 Euro. In der Klosterbachstraße gelang der Einbruchsversuch nicht. Jedoch entstand an der Eingangstür ein Schaden von 100 Euro.

Von OZ