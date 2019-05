Rostock

Radfahrer passieren wie jeden Tag den Lindenpark auf dem Weg zur Uni oder zur Arbeit. Doch heute ist etwas anders: Viele durchqueren den Park mit einem breiten Lächeln. Denn auf Höhe des Fußgängerüberweges Saarplatz haben sich Klimaschutzmanagerin Claudia Kruse und Randy Heidtmann postiert, um diejenigen mit einem Frühstück zu belohnen, die sich auf den „Drahtesel“ schwingen, statt den Benzinmotor zu bemühen.

„Wir verteilen heute 150 vitale Frühstückspakete von der Bäckerei Nowak für Rostocks Fahrradfahrer“, sagt Claudia Kruse, die sich gemeinsam mit dem Praktikanten Randy Heidtmann am „Fahrradverkehrsnadelöhr“ im Lindengarten postiert hat – gut sichtbar für Rad-, aber auch für Autofahrer. „Auch die Autofahrer sollen ja sehen, dass sich das Fahrradfahren lohnt“, sagt Kruse und lacht. Verschiedene Infotafeln an den Eingängen des Parks bereiten Radler auf die kleine Überraschung vor. Viele schauen ungläubig, als sie erst die Aufsteller und dann die Station entdecken, wo ihnen ein kostenloses Frühstück versprochen wird.

Mit „Stadtradeln“ für mehr Klimaschutz

Schon letzte Woche bekamen Radfahrer am Stadthafen eine kleine Aufmerksamkeit in Form einer Käsestulle und eines Apfels dafür, dass sie sich klimaneutral in der Stadt fortbewegen. Das Ganze ist Teil der Stadtradel-Kampagne. Seit 5. Mai steht in diesem Rahmen der Beitrag des Fahrrads zum Klimaschutz im Fokus. So wird etwa über das Internet ermittelt, wie viel die Rostocker durch das Fahrrad zum Klimaschutz beitragen. „Man kann sich auf unserer Internetseite anmelden und dort angeben, wie viel man in einer Woche mit dem Rad gefahren ist“, sagt die Koordinatorin der Aktion, Claudia Kruse. Das sei oft überraschend, weil es bei vielen Menschen mehr sei, als sie vorher denken.

Lesen Sie auch: Verkehrssenator: Warum Rostocks Stauproblem nicht lösbar ist

Die Kampagne findet zum zehnten Mal statt. „Im letzten Jahr sind die Rostocker fast 400 000 Kilometer gefahren, haben also zehn Mal die Erde umrundet“, sagt Kruse. Das sei für dieses Jahr ein ambitioniertes Ziel, denn das Wetter ist ein wichtiger Faktor für das Fahrrad. „Und letztes Jahr gab es ja nur Sonne und gar keinen Regen.“ Wie weit die Rostocker in diesem Jahr kommen, kann man im Internet nachvollziehen: Bis Dienstagabend haben die Teilnehmer nach knapp eineinhalb Wochen fast 120 000 Kilometer auf dem Konto und dadurch etwa 20 Tonnen Kohlenstoffdioxid eingespart.

Schlechte Radwegsituation in Rostock

Denn die registrierten Mitglieder treten ordentlich in die Pedale: „Ich bin angemeldet und fahre mindestens 100 Kilometer pro Woche“, sagt Gerlind Michaelis, die für die Frühstücksaktion aus Lambrechtshagen gekommen ist. Sie findet, es sei wichtig, im Rahmen der Kampagne auf die schlechte Radwegsituation in der Stadt hinzuweisen: „Man diskutiert schon viel zu lange über eine Radautobahn. Und es kann doch nicht sein, dass gerade so viel Geld in den Autoverkehr fließt und die Radwege zum Teil holprig und nicht gut ausgebaut sind“, sagt die Übersetzerin.

Lesen Sie auch: Nach tödlichem Unfall: Rostocks Radfahrer fordern mehr Sicherheit

Mit einem breiten Lächeln fährt Wolfgang Komorek an die Versorgungsstation, um sich eines der begehrten Pakete zu sichern. Auch er sieht Nachholbedarf im Rostocker Fahrradverkehrsnetz. „Zum Beispiel bei der Hundertmännerbrücke: Der Radweg endet dort einfach plötzlich und die Autos fahren oft schnell und eng an einem vorbei“, sagt der Rentner. Er sei begeistert darüber, wie etwa Städte wie Münster ihren Verkehr organisieren. Da könne Rostock sich eine Scheibe abschneiden, denn Fahrräder erhielten dort eine höhere Priorität als Autos.

Wolfgang Komorek freut sich über die vitale Aufmerksamkeit im Rahmen der Stadtradel-Aktion. Quelle: Moritz Naumann

Die engen Kopfsteinpflasterstraßen der KTV

Studentin Liza Rassudow stört vor allem eins: „Wenn ich in der Stadt die vielen fetten Autos sehe, in denen nur eine Person sitzt.“ Sie plädiert für mehr Mitfahrgelegenheiten, denn damit würde man die Anzahl der Autos im Stadtverkehr minimieren. Darüber hinaus wünscht sie sich in der KTV eine bessere Situation für Radfahrer. „Denn dort fährt man entweder auf der engen Kopfsteinpflasterstraße und läuft Gefahr, von Autos bedrängt zu werden, oder man stört die Fußgänger auf den engen Wegen.“

Die Stadtradel-Aktion geht noch bis zum 25. Mai. „Nächste Woche Dienstag verteilen wir nochmals Frühstück am Holbeinplatz. Und hoffentlich merken die Leute, dass man im Moment in Rostock sowieso schneller mit dem Rad unterwegs ist“, sagt Klimaschutzmanagerin Claudia Kruse.

Es ist noch nicht zu spät: Hier können Sie noch an der Stadtradel-Kampagne teilnehmen.

Aktuell auf Ostsee-Zeitung.de:

Moritz Naumann