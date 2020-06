Eine Kooperation für Nachhaltigkeit: Rostocker P-Campus erhält weitere Million

Warnemünde

In der Gleichung des Lebens spielt Phosphor eine entscheidende Rolle. Es ist Bestandteil der Zellen und verantwortlich für den Energietransport. Ohne Phosphor gäbe es also kein Leben. Jedoch sorgt das chemische Element auch für Umweltprobleme. Darüber hinaus ist es endlich. Am Phosphor-Campus (P-Campus) in Rostock forschen etwa 100 Wissenschaftler daran, wie man das Element recyceln kann. Die Universität Rostock, das Land Mecklenburg-Vorpommern und fünf Leibnitz-Institute der Region unterzeichneten Mittwoch in Warnemünde eine Kooperationsvereinbarung.

Weitere 1,13 Millionen Euro erhält der wissenschaftliche Kooperationsverbund für die nächsten vier Jahre von der Leibnitz-Gemeinschaft. „Den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den Leibniz-Instituten und der Universität ist es gelungen, ein international sichtbares Phosphorforschungs-Kompetenzzentrum zu etablieren“, erklärt Prof. Matthias Kleiner, Präsident der Leibnitz-Gemeinschaft, den Entschluss zur weiteren Förderung.

Strategien gegen Überdüngung

Seit 2013 kooperieren fünf Fakultäten der Universität Rostock mit den regionalen Leibnitz-Forschungsinstituten aus den Bereichen Katalyse, Plasmaforschung, Nutztierbiologie und Pflanzengenetik. Das Ziel? „Der Rostocker P-Campus erforscht, wie der Verlust des wertvollen und rar werdenden Elements Phosphor vom Land ins Meer minimiert werden kann“, sagt P-Campus-Sprecher und Direktor des Leibnitz Institutes für Ostseeforschung Prof. Ulrich Bathmann.

Denn zu viel Phosphor in den Meeren führe zu Überdüngung. In der Folge kommt es zu exzessiven Algenblüten und Sauerstoffmangel am Meeresgrund. Einer der beliebtesten Speisefische, der Dorsch, ist durch diese Entwicklung besonders bedroht.

Phosphor - kurz P - ist essenziell für alles Leben und zugleich von zentraler Bedeutung in vielen landwirtschaftlichen und industriellen Produktionsprozessen. Seine Erforschung steht im Zentrum des jetzt in der Förderung verlängerten Rostocker P-Campus. Quelle: IOW / I.Krämer

Problemverursacher: Landwirtschaft

Einer Verursacher dieses Problems sei die Landwirtschaft. Denn Gülle und Kunstdünger enthalten viel Phosphor, der aus den Feldern in die Flüsse gewaschen und anschließend in die Ostsee gespült wird. „Die regionale Verortung des P-Campus grade hier bei uns und seine Weiterführung sind daher für die Ostseeanrainer ein großes Plus, denn Lösungen in diesen Problem- und Forschungsfeldern sind für sie von grundsätzlicher wirtschaftlicher und ökologischer Bedeutung“, so Bathmann.

Auch die MV-Landesministerien für Bildung, Wissenschaft und Kultur sowie Landwirtschaft und Umwelt fördern das Kooperationsprojekt seit 2014 mit insgesamt knapp einer Millionen Euro. Die Bilanz der ersten Förderphase sei überaus erfolgsversprechend, lobt Landwirtschaftsminister Till Backhaus.

Möglichkeit zur Nachwuchsförderung

So habe man deutlich mehr über den Weg des Phosphors von den Äckern in die Ostsee, die Möglichkeiten des Einsatzes von Phosphordüngern oder das Potenzial von speziellen Nutztieren und Pflanzen, die den Verlust von Phosphor aus landwirtschaftlichen Flächen in die Umwelt minimieren können, herausgefunden. „Ich bin überzeugt, dass wir weitere wichtige Erkenntnisse erwarten können“, betont der Minister.

Laut Wissenschaftsministerin Bettina Martin sei die Kooperationsvereinbarung auch eine herausragende Möglichkeit zur Nachwuchsförderung. „Die Promovierenden forschen an einem wichtigen Zukunftsthema mit und leisten einen großen Beitrag zum Gesamterfolg des Projektes.“ So habe man bereits 19 erfolgreiche Promotionen zu verzeichnen, in der anstehenden Förderphase sollen 15 weitere folgen.

Produkte und Empfehlungen entwickeln

Die Forschung sei darüber hinaus langfristig ausgelegt und soll bis 2030 andauern. Voraussetzung dafür seien jedoch weiterhin erfolgreiche Ergebnisse. Wie diese aussehen könnten? „Wir müssen erfolgreiche Promotionen vorweisen können, in deren Folge Produkte und Empfehlungen für den Bereich der Klärschlammverwertung, der Düngerzusammensetzung und der Rückgewinnung von Phosphor aus anderen Quellen entwickelt werden“, sagt Barthmann.

Landwirtschaftsminister Backhaus ergänzt: „ Phosphor ist eine endliche Ressource, genau wie Öl. In 200 bis 300 Jahren steht uns davon nichts mehr zur Verfügung. Wir müssen dringend Strategien entwickeln, das Element zu recyclen.“

Der P-Campus und seine Akteure Mit dem Modell der Leibniz-Wissenschaftscampi will die Leibniz-Gemeinschaft die Synergien von universitärer und außeruniversitärer Forschung in Deutschland stärken und einem bloßen Nebeneinander entgegenwirken. Am Phosphor-Campus in Rostock kooperieren das Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde, das Leibniz-Institut für Katalyse, das Leibniz-Institut für Nutztierbiologie Dummersdorf, das Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung und das Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie mit fünf Fakultäten der Universität Rostock (Agrar- / Umweltwissenschaften, Maritime Systeme, Mathematik-Naturwissenschaften, Medizin, Recht).

