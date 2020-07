Zwei Jahre ist es her, dass der Radweg in der Langen Straße in Rostock entfernt wurde. Das führt immer wieder zu Streit zwischen Auto- und Fahrradfahrern, die sich seitdem die Straße teilen müssen. Am Donnerstag haben Greenpeace und der „Radentscheid Rostock“ zu einer Demo aufgerufen. Mit Poolnudeln, die sie an ihren Rädern befestigt haben, haben sie auf den Mindestabstand beim Überholen hingewiesen.