Born

In Born auf dem Darß, mitten im Naturschutzgebiet, entsteht auf 16 Quadratmetern Produktionsfläche die süßeste Versuchung der Welt. Die Schokoladen, die Roy Zimmer seit diesem Sommer hier herstellt, sind nicht nur handgemacht, sondern von den Kakaobohnen aus Afrika und Indien bis hin zur fertigen Tafel biozertifiziert. Selbst die Zeichnung auf der Verpackung stammt vom Patissier persönlich.

Shakira und Karl Lagerfeld bewirtet

Bei ihm nimmt das Wort „Mundpropaganda“ neue Dimensionen an, denn „Choklad Zimmer“, wie der 38-Jährige sein Unternehmen nannte, ist genau in dieser Gründungsphase darauf angewiesen – er füttert seine Kunden mit aktuell noch vier verschiedenen Sorten Schokolade an. Und das gelingt ihm sehr gut. Wer schon für Sängerin Shakira, saudische Prinzen und Karl Lagerfeld Desserts herstellte, kann das auch in Mecklenburg-Vorpommern.

Bald wird es hier eine fünfte Sorte, Kekse, Trinkschokolade und Dragees geben. Verkaufte er in den ersten beiden Monaten über 500 Tafeln monatlich, lautet sein Ziel: 50 000 bis 70 000 jährlich. Sieben Tage dauert die Herstellung einer der edlen dunklen Tafeln mit dem eigenen Geschmackscharakter. Wer Roy Zimmer kennenlernt, sieht Schokolade mit anderen Augen. Er achtet darauf, nur mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die die Kakaobauern fair bezahlen und zahlt dafür selbst einen hohen Preis. Kosten ein Kilo Kakaobohnen auf dem Weltmarkt etwa 1,80 Euro, zahlt er acht Euro. Und das macht er gern.

Sieben Tage bis zur fertigen Schokolade

„Schokolade aus dem Supermarkt? Besser nicht“, sagt er. Schokolade wird bei Roy Zimmer zur Wissenschaft. Die Bohnen lässt er in der Barther Rösterei Land-Delikat von Michelle und Marcel Rost rösten. Danach sortiert und kostet Roy Zimmer sie und erstellt je nach Geschmack ein Röstprofil. In einer Mühle werden sie gequetscht, bevor sie in einem Melanger vier bis fünf Tage lang fein gemahlen werden – je feiner, desto intensiver der Schokoladengeschmack. Zwei Tage lang müssen die gemahlenen Bohnen ruhen, gebrochen und wieder erwärmt werden, bevor sie in eine Form gegossen zur Tafel werden. Die einzigen Zutaten, die den Geschmack verfeinern, sind unraffinierter Rohrzucker und Kakaobutter. „Ein reines Naturprodukt“, sagt der Feinschmecker.

Bald gibt es hier auch Schoko-Crumble, Trinkschokolade und Dragees zu kaufen. Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Der Mann hinter der Schokolade

Auch der Mann hinter der Schokolade hat eine interessante Geschichte zu erzählen. Wer kommt darauf, mitten im Wald, während der Corona-Pandemie und noch dazu mitten im Sommer, die nicht als Lieblingszeit der Konditoren gilt, eine Schokoladenfabrik zu gründen? Roy Zimmer antwortet lächelnd: „Wenn es am schwierigsten ist, sollte man anfangen. Dann weiß man auch hinten raus, ob’s passt.“ Außerdem wirke Schokolade stimmungsaufhellend und das könne wohl jeder zurzeit gebrauchen.

Roy Zimmer ist ein Meister seines Fachs und trotz seiner erst 38 Jahre ein alter Hase im Gastronomiegeschäft. Aufgewachsen in Görlitz (Sachsen) schloss er eine Lehre zum Restaurantfachmann und zum Konditor in Baden-Württemberg ab. Er nahm 2007 an der Weltmeisterschaft der Konditoren teil und lernte von Sternekoch Harald Wohlfahrt. Danach standen dem jungen Mann die Türen der teuersten Häuser offen. Nachdem er eine Stelle als erster Patissier in Konstanz am Bodensee übernahm, erringt das Haus zwei Michelin-Sterne. Als er im Luxushotel Mandarin Oriental in München arbeitet, in dem ein Zimmer pro Nacht 10 000 Euro kostet, bewirtet er saudische Prinzen und die höchsten Diplomaten. Er schüttelte dem Dalai Lama die Hand, bewirtet Schauspieler Jack Nicholson und Moderator Dieter Thomas Heck. Seine Vita ist länger als die Speisekarte beim Imbiss um die Ecke. Aber irgendwann reicht es ihm. Der Druck wurde immer größer. Sein Leben spielte sich nur noch in Küchen ab.

Verkauf online und in regionalen Läden

„Der Wunsch nach einem eigenen Unternehmen wurde immer größer.“ Seine Lebensgefährtin stammt aus Grimmen und so war der Weg in den Norden vorgezeichnet. Auf dem Darß hat er mit seiner Schokoladenfabrik nun auch das eigene Glück gefunden. Kaufen kann man sie direkt bei ihm in Born in der Bäderstraße 19, im Erlebnishof Gut Darß, in der Senfmühle Schlemmin, im Räucherhaus Ahrenshoop und im Café Nu in Prerow.

Schokoladenfabriken auf einen Blick Quelle: Benjamin Barz

Von Carolin Riemer