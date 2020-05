Eine Straßenbahn-Linie bis Bentwisch: Und was sich Pendler in der Region Rostock noch wünschen

Güstrow

Eine engere Verknüpfung der Buslinien mit dem Schienenverkehr, bessere Verkehrsangebote abends, an Wochenenden und in den Ferien, Bedienung sämtlicher Haltestellen auf den Linien der Stadt-Umland-Verkehre – das sind einige Wünsche der Bewohner des Landkreises Rostock, die in der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Nahverkehrsplan der Region Rostock geäußert wurden. Außerdem wird eine halbstündige Taktung der S-Bahn-Verkehre gefordert, die Anbindung einzelner Orte an das bestehende Liniennetz und sogar eine Straßenbahnlinie ins Rostocker Umland.

Einwohner reden als Verkehrsexperten mit

Insgesamt sind 617 Vorschläge, Hinweise und Anregungen aus 59 Ämtern, Städten und Gemeinden eingereicht worden. „Das ist ein großer und wertvoller Beitrag zum Nahverkehrsplan für die Region Rostock. Die Einwohner sind als Experten in eigener Sache tätig geworden. Wir werden die Ergebnisse in den Planungsprozess einfließen lassen“, versichert Romuald Bittl, Verkehrsdezernent des Landkreises.

Von November 2019 bis Februar 2020 waren Städte und Gemeinden aufgerufen, sich mit ihren Einwohnern am Nahverkehrsplan zu beteiligen. Das Planungsbüro plan:mobil hat die eingereichten Unterlagen im April ausgewertet. Als Schwerpunkte haben sich das Fahrtenangebot früh morgens und am Abend, am Wochenende und in Ferienzeiten herausgestellt, die Verbindungen in die Zentren seien ausbaufähig, ebenso die Anbindung an den Schienenpersonennahverkehr. Auch Fahrpreise und Tarifzonen sowie der Ausbau der Infrastruktur bewegen die Fahrgäste im Kreis.

Wunsch nach Kurzstreckenticket aus Umlandgemeinden

Tickets werden angesichts des Fahrtenangebotes in einigen Gemeinden als zu teuer empfunden, die Einteilung der Tarifzonen als unübersichtlich und nicht mehr zeitgemäß bewertet. Zu einer Vereinfachung wird dringend geraten. Aus den Umlandgemeinden Rostocks wird verstärkt der Wunsch nach einem Kurzstreckenticket geäußert. Angeregt werden von den Einwohnern auch landkreisübergreifende Verkehre beispielsweise in die Müritzregion oder Zentren der Nachbarkreise. „Nachgefragt werden vor allem die Verbindungen nach Ribnitz-Damgarten, Stralsund, Dargun/Demmin sowie nach Wismar“, heißt es in der Auswertung von plan:mobil. Auch eine attraktive Anbindung des Landkreises an die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst wurde als Anregung eingebracht.

Romuald Bittl, Verkehrsdezernent im Landkreis Rostock: „Das zeigt uns, wo wir ansetzen müssen, um den Nahverkehr in der Region Rostock zukunfstfest zu machen.“ Quelle: Sabine Hügelland

Nahverkehr zukunftsfähig machen

„Das zeigt uns, wo wir ansetzen müssen, um den Nahverkehr in der Region Rostock weiter zu verbessern und damit zukunftsfest zu machen“, betont Bittl. „Unser Nahverkehrsplan wird das Mindestmaß in Qualität und Ausstattung des Bus- und Bahnverkehrs in der Region definieren.“ Bemerkenswert sei insbesondere, dass maßvolle Forderungen zum Ausbau des Nahverkehrs auf Straßen und Schienen erhoben und zumeist Verbesserungen des bestehenden Angebotes vorgeschlagen wurden. „Unsere Einwohner, Städte und Gemeinden sind sehr verantwortungsvoll mit der Beteiligungsmöglichkeit umgegangen. Es ist kein Wunschkonzert geworden“, freut sich der Verkehrsdezernent.

Rufbusse und Sammel-Taxen als Alternativen zum Liniendienst

„Wir sehen auch viele Ideen, wie Nahverkehr in größerer Eigenverantwortung der Kommunen organisiert werden könnte. Vielfach gibt es den Wunsch nach bedarfsgesteuerten Angeboten“, erläutert Bittl. Rufbusse, Anruf-Sammel-Taxis oder On-Demand-Verkehre (Shuttle-Service für mehrere Personen) wurden beispielsweise von den Gemeinden Lambrechtshagen, Papendorf, Dolgen am See oder Bützow als eine Alternative zum Linienverkehr ins Spiel gebracht. Vorgeschlagen wird auch die Erweiterung der Rostocker Straßenbahnlinien ins Umland, zum Beispiel bis nach Nienhagen, Kritzmow oder Bentwisch.

Nicht genug Anbindungen an Zentren der Region

In den Fragebögen zum Nahverkehrsplan wurden von den teilnehmenden Gemeinden fehlende Tangentialverbindungen beklagt. So wird dies gewünscht von Rerik über Kröpelin nach Satow, zwischen Tessin, Gnoien und Teterow oder auch zwischen Tessin, Laage und Schwaan. Eine Verbindung von Teterow zum Flughafen Rostock-Laage oder auch zwischen Elmenhorst und Kritzmow mit Anschluss an wichtige Bahnhaltepunkte wird angeregt. Ausbaufähig sei auch die Anbindung der Umlandgemeinden an Zentren wie Teterow und Güstrow.

Graal-Müritz, Bützow und Schwaan fordern eine Ausweitung des Angebotes auf den Strecken der Regionalbahnen; Thulendorf und Jördensdorf möchten Anbindung an den Schienenverkehr. Der Bus-Schiene-Verknüpfung werde eine bedeutsame Rolle zugeschrieben, bemerken die Auswerter von plan:mobil. Deshalb seien Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Busse und Bahnen beispielsweise in Schwaan, Rostock, Bad Doberan oder Kröpelin zukünftig noch besser abzustimmen. In Bahnhofsnähe müssten Bushaltestellen eingerichtet werden, so in Kavelstorf.

Verkehrsplaner nehmen Vorschläge auf

Die Ergebnisse aus der Öffentlichkeitsbeteiligung dienen den Verkehrsplanern dazu, konkretere Vorschläge für die Nahverkehrsplanung zu erarbeiten. Der Fachausschuss des Kreistages wird damit in eine stärkere inhaltliche Diskussion zum Nahverkehrsplan gehen. „Dazu gehört auch, dass wir uns intensiv mit der Stärken- und Schwächenanalyse für den Nahverkehr auseinandersetzen. Wir wollen einen attraktiven, langfristig wirkenden und bezahlbaren Nahverkehr für die Region Rostock gestalten“, betont Bittl.

Von Doris Deutsch