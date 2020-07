Rostock

Andreas Kümmert – der Mann mit der Röhre und „ The Voice of Germany Gewinner 2013“ kommt nach Rostock. Der Singer-Songwriter spielt am Donnerstag um 20 Uhr im „ Circus Fantasia“. Tickets für das Konzert gibt es im Vorverkauf für 19,60 Euro und an der Abendkasse für 21 Euro.

Die Veranstaltung findet im Rahmen vom „Kulturhafen 2020“ statt. Circus Fantasia, die Bühne 602 und der Mau Club haben diese Reihe ins Leben gerufen und in Corona-Zeiten ein buntes Programm auf die Beine gestellt.

Von OZ