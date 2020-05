Eine Woche Mensa to Go in Rostock: positive Bilanz

Rostock

Es ist ein ungewohnter Anblick in der Mensa Ulme: Wo sich sonst hunderte Studenten und Gäste zum Mittag treffen, an Tischen sitzen und sich unterhalten oder ihr Gericht an den Theken zusammenstellen, ist es leise und leer. Die Stühle sind beiseitegeräumt, ein Gang aus Tischen ist aufgebaut, auf dem Boden sind Abstandsmarkierungen und alle tragen Maske. Auch die Auswahl ist eingeschränkt: Es gibt ein Gericht mit Fleisch, eine vegetarische Option und eine Suppe, man muss das Essen mitnehmen. Trotzdem sind Gäste und Personal gut gelaunt, man unterhält sich jetzt eben über anderthalb Meter Abstand hinweg.

Sitzen nicht erlaubt: Die Tische begrenzen die Schlange der Gäste. Auch sie werden ständig desinfiziert. Quelle: Jana Schubert

Die corona-bedingten Einschränkungen und Auflagen sind für den Leiter der Mensa, Christoph Maykopf, kein Problem: Er und sein Team sind froh, endlich wieder den Betrieb aufnehmen und Gäste empfangen zu können. Seit dem 8. Mai sind die Türen wieder offen, acht der 18 Mitarbeiter wieder in der Mensa auf dem Ulmencampus und die Gästezahlen steigen.

Bis zu 250 Portionen pro Tag in der Mensa to Go

Die zahlreichen Auflagen, unter denen die Mensa wieder öffnen durfte, beginnen schon im Außenbereich: „Die 50-Meter-Zone, in der niemand Essen verzehren darf, haben wir abgesperrt und weisen auch darauf hin“, erklärt Maykopf mit Blick auf die verwaisten Sitzgelegenheiten. Im Innenraum gibt es zusätzlich einen Hygienebeauftragten, der auf das Einhalten der Maßnahmen achtet. Auch die Ausgabe verläuft ungewohnt: Nur die Mitarbeitenden befüllen die Mitnahmebehälter, auch Salate und Desserts geben sie heraus. „In der Regel klappt das sehr gut“, sagt Maykopf mit Blick auf die Maßnahmen. „Die Gäste wissen um die Situation und sind da bereits sensibilisiert.“ Nur die allerwenigsten zeigten kein Verständnis.

Streifen auf dem Boden markieren den Mindestabstand zwischen Gästen und Mitarbeitenden. Quelle: Jana Schubert

„Im Moment stehen wir bei etwa 200 bis 250 Portionen, die wir als Mensa to Go herausgeben“, erzählt Maykopf. „Wir sind selber überrascht, aber natürlich auch froh, dass das Angebot so gut angenommen wird.“ Am Montag sei man noch mit 90 Portionen gestartet und habe sich über die Woche kontinuierlich gesteigert. Er hofft, dass der Trend weiter anhält.

Gäste und Mitarbeitende sind zufrieden

„Die größten Umstellungen sind die Plexiglasscheibe, das Arbeiten mit den Handschuhen und der Mundschutz“, sagt Anke Broßeit, Kassiererin in der Mensa. Die Gäste seien aber alle sehr freundlich, man passe sich eben an die Umstände an.

Freuen sich, dass endlich wieder Gäste kommen dürfen: Kassiererin Anke Broßeit und Mensaleiter Christoph Maykopf. Quelle: Jana Schubert

Auch die Gäste selbst sehen das ungewöhnliche Mensa-Konzept eher gelassen: „Es ist eben eine Anpassung an die momentane Zeit, das ist ja kein Problem“, sagt Sebastian Nucklies. Er arbeitet ganz in der Nähe und kommt ein, zwei Mal in der Woche vorbei, um sich sein Mittagessen zu holen. „Entweder man isst draußen, natürlich außerhalb der 50 Meter, oder man nimmt es sich mit ins Büro.“

Sebastian Nucklies freut sich, dass die Mensa wieder offen ist. „Es ist eine Anpassung an die momentane Zeit, das ist kein Problem“, sagt er über die Auflagen. Quelle: Jana Schubert

Auch die Studierenden Monique Kluth, David Paul Aschenbrenner, Hannah Heimberg und Laura Kumbügel sind froh, dass die Mensa wieder offen ist. „Es ist eine gute Lösung“, finden sie. So sei es besser, als wenn die Mensa überhaupt nicht geöffnet sei.

„Besser so, als überhaupt nicht geöffnet“, finden die Studierenden Monique Kluth, David Paul Aschenbrenner, Hannah Heimberg und Laura Kumbügel (v.l.n.r.). Quelle: Jana Schubert

Angebot soll wieder erhöht werden

„Die erste Woche mussten wir aus dem Bauch heraus planen, wir hatten keinerlei Referenzwerte“, so Maykopf. Das habe aber gut funktioniert und man arbeite bereits an einer Vergrößerung des Angebots. Für Überraschungen haben nur die Bauarbeiten auf dem Campus gesorgt: Erst gab es einen Wasserrohrbruch, nun sind Internet und Telefon aufgrund einer beschädigten Leitung ausgefallen. „Wir haben aber alles hinbekommen, alle haben ihr Essen bekommen und sind auch zufrieden gewesen“, versichert Maykopf lachend.

Der Mensaleiter ist trotz allem zuversichtlich: „Ich hoffe, dass wir nach Pfingsten noch einmal das Sortiment erweitern können. Aber wir müssen schauen, inwiefern wir das überhaupt dürfen und da auch wirtschaftlich denken.“ Auch den Speisesaal würde er gerne wieder öffnen: „Die Anträge sind schon gestellt“, berichtet Maykopf. Das sei zwar mit einem hohen Aufwand verbunden, schließlich müssen Tisch und Stühle nach jedem Gast desinfiziert werden, aber den betreibe man gerne. Das Konzept könne man aber notfalls auch so beibehalten: „Wir wollen für unsere Gäste das Beste herausholen“, so Maykopf.

Weitere Mensen öffnen Gute Nachrichten für alle Mensa-Fans: Ab dem 18. Mai öffnet auch die Mensa Süd wieder als Mensa to Go, am 25. Mai folgt dann die Mensa „Multiple Choice“ in der Universitätsmedizin. Auch hier wird es zunächst drei Gerichte (mit Fleisch, vegetarisch und eine Suppe) geben, Abstands- und Hygiene-Regeln müssen eingehalten und beachtet werden.

Von Jana Schubert