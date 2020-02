Rostock

Eine Woche nach dem Sturz zweier Mobilkräne in den Seehafen von Rostock ist die Gefahr durch austretende Betriebsstoffe weitgehend gebannt. Wie Stadtsprecher Ulrich Kunze am Freitag in Rostock sagte, sind Öl und Diesel fast vollständig abgesaugt.

Die Verfahrensweise, wie die schweren Kräne herausgehoben werden, müssten andere Beteiligte noch mit Hersteller und möglichen Versicherungen abstimmen. Dies sei kompliziert, denn es geht um viel Geld. „Wir wollen, dass die Maschinen so schnell wie möglich aus dem Hafenbecken B kommen“, erklärte Kunze.

Kräne liegen in elf Metern Tiefe

Bei dem Unfall am Abend des 31. Januar waren die neuen und je etwa 440 Tonnen schweren Kräne beim Verladen auf ein Schwergutschiff in das Hafenbecken gefallen. Nun müssen sie aus etwa elf Metern Wassertiefe geborgen werden, was nur bei entsprechender Witterung möglich ist. Behörden und Hersteller erarbeiten ein Konzept zur Bergung, bei dem auch eine Demontage der Kräne vom Typ LHM 550 unter Wasser geprüft wird.

Nach Angaben des Kranherstellers Liebherr-MCCtec Rostock kosten die Kräne drei bis fünf Millionen Euro.

Von RND/dpa