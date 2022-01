„Eine junge Stadt“ – das zog Eva Gau nach Rostock  

Rostock

Eva Gau (24) lebt erst seit Oktober 2021 in Rostock, zuvor hat sie sechs Jahre in Magdeburg studiert. Nun arbeitet die junge Frau bei der Gesundschuh GmbH in der Rostocker Steinstraße als Bewegungsanalytikerin. Laufanalyse ist jetzt beruflich ihr Metier.

Geboren wurde Eva Gau zwar in Bielefeld, doch aufgewachsen ist sie in Mecklenburg, „meine Eltern leben hier“, sagt sie. So war der Schritt nach Rostock für sie logisch, „Rostock ist eine recht junge Stadt“, sagt Eva Gau, die übrigens ledig ist.

Zu ihren Hobbys zählt seit Langem das Volleyballspielen, immer noch beim 1. VC Parchim. Auch während der langen Studienzeit in Magdeburg hielt sie dem Parchimer Klub die Treue. Ein weiteres Hobby von Eva Gau ist das Wandern, von München nach Venedig brauchte die junge Frau fünf Wochen.

Von Thorsten Czarkowski