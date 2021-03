Rostock/Stralsund

Die Autohändler im Nordosten werden durch den zweiten Lockdown heftig ausgebremst: So sank allein im Januar die Zahl der Neu- und Gebrauchtwagenverkäufe im Vergleich zum Januar 2020 im Schnitt um mehr als 35 Prozent! „Statt 12 000 Besitzumschreibungen waren es aktuell nur 8200. Bei den neuen Fabrikaten wurden statt 2800 nur 1800 Pkw an die Kunden ausgeliefert“, sagt die Geschäftsführerin des Kfz-Verbandes MV, Renée Werner.

Die Situation ist „teilweise dramatisch“

„Die Situation in einigen unserer Mitgliedsbetriebe ist teilweise dramatisch“, betont Verbandspräsident Udo Hintze. Der Kfz-Ingenieur, der seit mehr als 40 Jahren in der Branche arbeitet und selbst 104 Mitarbeiter beschäftigt, hat eine „solche Zeit noch nicht erlebt“. Er befürchtet: „Einem Drittel der rund 1100 Autohäuser und Werkstätten in MV droht das Aus.“

Die bereits seit zehn Wochen verfügte Schließung der Verkaufsräume im Nordosten stürze immer mehr Betriebe in wirtschaftliche Probleme. In Thüringen aber laufe der Verkauf weiter, so Werner. Mehrfach hatte der Kfz-Landesverband die Landesregierung auf die prekäre Lage in der Branche aufmerksam gemacht. Der Sprecher des Schweriner Wirtschaftsministeriums, Gunnar Bauer, verweist auf OZ-Anfrage auf eine erneute Diskussion zum Perspektivplan für die Wirtschaft in MV auf einem für Freitag geplanten MV-Gipfel.

Corona-Misere plus geringe Umsatzrendite

Die aktuelle Situation in der Kfz-Branche ist indes nicht nur der nun rund ein Jahr währenden Corona-Misere geschuldet. Vielmehr räche sich jetzt die geringe Umsatzrendite, mit der viele Akteure am Markt über Jahre wirtschaften mussten, so Hintze. Konkret sank diese 2020 im Schnitt im Nordosten um nochmals 0,1 auf 1,2 Prozent. „Um nötige Investitionen leisten zu können, sind aber mindestens 2,5 Prozent Umsatzrendite nötig“, erläutert der Verbandspräsident. Er verweist zudem darauf, dass der zweite Lockdown eine ganz andere Wirkung als der Stillstand zu Beginn des vergangenen Jahres entfalte.

Deutsche Hersteller mit großem Zulassungsminus Die Zahl der bundesweiten Pkw-Neuzulassungen ging im Januar 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 31,1 Prozent zurück. Besonders hart traf es die deutschen Hersteller: Sie verbuchten ein Minus von rund 39 Prozent. Im Vergleichszeitraumsank zudem die durchschnittliche Werkstattauslastung bundesweit um zehn Prozent auf 71 Prozent. Etwa 600 der aktuellrund 1100 Autohäuser und Werkstätten im Nordosten sind Mitglieder des Verbandes des Kfz-Gewerbes MV. Derzeit arbeiten nochetwa 10 000 Beschäftigte im Kfz-Gewerbe landesweit. Darunter sind gut 1000 Auszubildende.

Denn die Bänder in den Fahrzeugwerken laufen. Die Folge: Auf die Höfe rollen immer weitere Neuwagen. „Diese müssen wir sofort bezahlen. Da jedoch der Absatz stockt, fehlt es vielen Firmen an Liquidität“, erläutert Mike Specht. Der Obermeister der Kfz-Innung Rostock verweist auf die Auswirkungen einer spürbar gesunkenen Mobilität in der Bevölkerung. „Die stärksten Einbrüche gibt es bei den gewerblichen Vielfahrern. Diese ordern häufig keine neuen Leasingfahrzeuge mehr“, sagt Specht. Und die Furcht vor einem Jobverlust verunsichere viele Kunden zusätzlich. Dies trifft nicht zuletzt Marken wie Audi, BMW, Mercedes und VW.

Im Frühjahr läuft das Hauptgeschäft

Die Kaufinteressenten aber dürfe man vor Ort trotz guter Hygienekonzepte nicht beraten. „Wenn es uns an etwas nicht fehlt, dann an Platz“, erläutert der Rostocker und verweist auf die Showrooms und Freiflächen. Das Hauptgeschäft machen die Autohändler traditionell in den ersten beiden Quartalen des Jahres. „Deshalb wird im Jahresverlauf die Luft für viele Betriebe im Land dünn“, verdeutlicht Specht.

Platz ohne Ende: Verkäuferin Vera Hinrichs demonstriert dies im VW-Autohaus Nord Güstrow. Trotzdem müssen auch hier die Verkaufsräume geschlossen bleiben. Quelle: Frank Söllner

Das bestätigt auch der Obermeister der Kfz-Innung Schwerin, Thomas Wilk. Er betont: „Wenn im März die Verkaufsräume auch noch geschlossen bleiben müssen, wird es heikel.“ Die Forderung des Chefs von zwei Autohäusern in der Landeshauptstadt an die Politik ist eindeutig: „Sofort die Verkaufsräume öffnen!“

Wilk beklagt ein Umsatzminus von 35 Prozent gegenüber den ersten Monaten des Vorjahres. Zudem sei sein Werkstattgeschäft um etwa 15 Prozent zurückgegangen.

Rheinland-Pfalz praktiziert Terminvergabe

Bei Holger Neu, Chef von insgesamt zwölf Autohäusern in Nordvorpommern, mussten 50 Prozent der Verkaufsmitarbeiter in Kurzarbeit. „Es erschließt sich nicht, warum trotz jeweils mehrerer hundert Quadratmeter Verkaufsfläche in den Häusern die Kunden nicht bedient werden dürfen“, sagt der Kfz-Ingenieur. Er ist überzeugt: „Die Politik will sich im Handel nicht mit Einzelschicksalen auseinandersetzen.“

Auch im Audizentrum Stralsund von Holger Neu ist eine Verkaufsberatung derzeit nicht möglich. Quelle: Christian Rödel

Für ihn, dem das Wohl seiner 400 Mitarbeiter am Herzen liege, sei es eine äußerst schwierige Situation. Anstatt immer nur den Lockdown zu verlängern, müsse die Regierung schnellstmöglich intelligente Lösungen vorlegen, fordert der Kfz-Fachmann. Dazu könnte eine individuelle Terminvergabe für Kaufinteressenten gehören, wie sie bereits in Rheinland-Pfalz praktiziert wird.

Von Volker Penne