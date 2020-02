„Einer der größten Fehler“: Das sagte Gregor Gysi in Rostock über die Treuhand

Rostock

Reinhard Knisch erinnert sich noch an die langen Kündigungslisten nach der Auflösung des Fischkombinats Rostock vor 30 Jahren. Tausende Namen standen darauf, einen großen Teil der Betroffenen kannte der damalige Betriebsrat. „Wir haben die Personalabteilung noch gebeten, einzelne runterzunehmen, wenn etwa gerade die Frau eines Kollegen gestorben war oder er vier Kinder hatte.“

Manchmal waren diese Einsprüche erfolgreich, doch viele Mitarbeiter wurden arbeitslos – so wie Millionen Beschäftigte in den ostdeutschen Bundesländern. Verantwortlich dafür machen viele bis heute die Treuhandanstalt, die 1990 mit der Privatisierung der DDR-Wirtschaft betraut wurde. Eine Ausstellung im ehemaligen Schifffahrtsmuseum in Rostock erinnert an die Umbruchzeit.

Verheerende Folgen

Organisiert wurde die Wanderausstellung „Schicksal Treuhand“ von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die der Linkspartei nahesteht. Am Donnerstag hatte die Stiftung den früheren Parteivorsitzenden Gregor Gysi eingeladen. Er sieht in der Arbeit der Treuhand einen der größten Fehler nach der Wiedervereinigung: „Es ging nicht darum, die ostdeutsche Wirtschaft stark zu machen, sondern darum, sie passgerecht für die westdeutsche Wirtschaft zu machen.“

Mit verheerenden Folgen, so Gysi: „80 Prozent der von westdeutschen Unternehmen übernommenen Betriebe gingen später in die Insolvenz.“ Von den Unternehmen, die von ausländischen Firmen gekauft wurden, hätten dagegen 80 Prozent überlebt. „Das zeigt, dass es den Firmen in Westdeutschland vor allem darum ging, sich die Konkurrenz vom Hals zu schaffen.“

Tragischer Verlust

Gysi ist bis heute davon überzeugt, dass der damalige Vorschlag der SED-Nachfolgepartei PDS erfolgversprechender gewesen wäre: „Wir waren dafür, im ersten Jahr 100 Prozent der Lohnkosten als Subventionen zu zahlen, dann jedes weitere Jahr zehn Prozent weniger. Das hätte den Unternehmen Zeit gegeben, sich auf dem Markt bekannt zu machen, sich zu modernisieren und ihre Produktivität zu steigern.“

Zumindest für das Fischkombinat sieht es Reinhard Knisch etwas anders: „Wir hatten fast 40 große Schiffe mit 4000 Beschäftigten. Das gesamte Kombinat hatte 12 000 Mitarbeiter. Es war klar, dass wir auf dem Weltmarkt so nicht konkurrenzfähig waren.“

Doch auch wenn ein gewisses Verständnis für die Umbrüche da war, sei es für die Menschen ein tragischer Verlust gewesen. „Viele kamen nicht gleich wieder auf die Beine: Sie blieben längere Zeit arbeitslos oder wurden in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gesteckt“, so Knisch. Vor allem viele Seeleute wanderten ab und fanden im Westen oder im Ausland neue Jobs. Von den einst 12 000 Arbeitsplätzen sind in den Nachfolgeunternehmen des Fischkombinats heute noch etwa 2500 erhalten, schätzt Knisch.

Von 50 000 auf 3500 Mitarbeiter

Im heutigen Mecklenburg-Vorpommern gab es viele weitere Unternehmen, die von der Treuhand privatisiert oder liquidiert wurden. Dabei gab es auch zahlreiche Skandale und Dramen. Das Kombinat Schiffbau etwa hatte zu DDR-Zeiten mehr als 50 000 Menschen beschäftigt. Die Werften in Wismar, Warnemünde, Rostock, Stralsund und Wolgast wechselten mehrfach die Besitzer, wobei auch hunderte Millionen D-Mark an Subventionen versickerten.

Am Ende stand der fast totale Zusammenbruch. Inzwischen konnten zwar alle Standorte gerettet werden, doch insgesamt arbeiten an den fünf Standorten heute nur noch rund 3500 Beschäftigte.

Erfolgreich deindustrialisiert

„Die DDR hat sich Mühe gemacht, Mecklenburg-Vorpommern zu industrialisieren, die Bundesrepublik hat sich alle Mühe gemacht, es zu deindustrialisieren – und sie war sehr erfolgreich dabei“, meint Gysi.

Für ihn ist das Kapitel noch nicht abgeschlossen. Er stellt sich hinter den Antrag seines Parteigenossen Dietmar Bartsch, einen Untersuchungsausschuss des Bundestags zur Arbeit der Treuhand einzurichten. „Es wird höchste Zeit, sich damit zu beschäftigen“, sagte er in Rostock. „Viele Akten waren 30 Jahre lang unter Verschluss und werden erst jetzt freigegeben. Wir erwarten mehr Wahrheit.“

