War es eine Eskalation mit Ansage? Seit Wochen gehen in der Hansestadt immer montags Kritiker der aktuellen Einschränkungen auf die Straße gegangen. Ohne Mundschutz, ohne Mindestabstand, ohne Anmeldung. Denn genau gegen diese Corona-Beschränkungen wollen sie ein Zeichen setzen. Die Polizei ließ sie bisher gewähren, Ausschreitungen gab es nicht.

Doch seit diesem Montag ist die Lage eine andere: Die Kundgebung wurde beendet, mehr als 200 Demonstranten stundenlang eingekesselt. Das Vorgehen von Stadt und Polizei – es wird nun heftig diskutiert und wirft auch am Tag danach noch Fragen auf.

Wer hat entschieden?

Fast 24 Stunden lang war beispielsweise nicht klar, wieso die Polizei überhaupt eingeschritten ist – und wer das zu verantworten hatte. Seitens der Polizei hieß es schnell, die Stadt sei verantwortlich. Doch das Rathaus bestätigte erst am Dienstagabend auf mehrmalige Nachfrage: „Die Untersagung als formaler Akt erfolgte dann durch die verantwortlichen Mitarbeiter der Versammlungsbehörde“, so Stadtsprecher Ulrich Kunze.

Und weiter: „Die Ansammlung von Personen – ,Montagsspaziergang’ – änderte im zeitlichen Verlauf durch Meinungskundgebungen, Sprechchöre und Schilder ihren Charakter und wurde schließlich im Einvernehmen mit der Polizei als Versammlung im Sinne des Versammlungsgesetzes eingestuft. Aufgrund der besonderen Bedingungen war eine weitere Durchführung der Versammlung unter dem Aspekt des Infektionsschutzes nicht zu verantworten.“

Zur Galerie Am Montagabend haben sich rund 200 Menschen in der Rostocker Innenstadt versammelt, um gemeinsam gegen die Corona-Maßnahmen in MV zu protestieren. Die Aktion wurde aufgelöst, die Personalien aller Teilnehmer wurden aufgenommen. Ihnen droht jetzt ein Bußgeldverfahren.

Kunze führt unter anderem die angemeldeten Gegendemonstrationen und auch die „räumliche Enge“ als Gründe an. Warum die Teilnehmer danach aber zum Teil stundenlang auf dem selben engen Raum festgehalten wurden und wie das mit dem Infektionsschutz vereinbar sei, sagt die Stadt hingegen nicht.

Eskalation mit Ansage?

Bereits Ende vergangener Woche hatte die Polizei in einer Mitteilung vor unangemeldeten Kundgebungen in Rostock gewarnt. Sie forderte die Kritiker auf, ihre Demonstrationen bei der Stadt anzumelden und sich an die Beschränkungen zu halten. Grundsätzlich sind aber auch „Spontankundgebungen“ im deutschen Recht möglich.

Sowohl Achim Segebarth, Chef der Polizeiinspektion Rostock und Einsatzleiter am Montagabend, als auch Stadtsprecher Ulrich Kunze schreiben exakt wortgleich: „Ein regelmäßiges und bewusstes Unterlaufen dieses rechtlichen Rahmens durch anonym organisierte ,Ansammlungen’ kann nicht dauerhaft toleriert werden.“ Die Teilnehmer waren also gewarnt.

Welche Rolle spielen die Gegendemonstrationen ?

Seit Wochen wird den „Montagsspaziergängern“ vorgeworfen, dass sie gemeinsam mit Anhängern aus dem rechten Spektrum durch Rostock ziehen würden. Bei der Kundgebung vergangene Wochen waren nach Beobachtungen der SPD-Initiative „Endstation Rechts“ bis zu 50 Teilnehmer aus dem zum Teil rechtsextremen Spektrum dabei. Insgesamt waren 600 Menschen gegen die Einschränkungen durch die Innenstadt gezogen.

Daher hatten diesen Montag sowohl das Bündnis „Bunt statt braun“ als auch eine Privatperson und die DGB Jugend Nord Gegendemonstrationen ordnungsgemäß angemeldet – um gegen die rechten Kräfte ein Zeichen zu setzen. An diesem Kundgebungen nahmen nach Angaben der Polizei 130 Personen teil – unter anderem fast geschlossen die SPD-Fraktion in der Bürgerschaft. Bis zum Abend ließ „Bunt statt braun“ Fragen der OZ zu den Gegenprotesten unbeantwortet – auch die Frage, ob durch die eigenen Aktionen nicht pauschal alle Corona-Kritiker in die „rechte Ecke“ gestellt werden.

Die Entscheidung, den „ Spaziergang“ der Corona-Kritiker schlussendlich zu verbieten, wurde übrigens im Verantwortungsbereich von SPD-Ordnungssenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski getroffen. Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen sagte der OZ, er sei nicht involviert gewesen.

Keine Bußgelder für die Protestler?

Offen bleibt weiterhin, ob jeder der 230 kontrollierten Teilnehmer der „verbotenen“ Demo die 150 Euro Bußgeld bezahlen muss. „Der Bußgeldstelle der Stadtverwaltung liegen die entsprechenden Anzeigen der Polizei noch nicht vor. Sind die Verstöße rechtssicher dokumentiert, ergeht in der Regel ein Bußgeldbescheid. Jeder Betroffene hat aber die Möglichkeit, dagegen Einspruch zu erheben und den Bescheid gerichtlich prüfen zu lassen“, so Stadtsprecher Kunze.

Die Vorsitzende der Linksfraktion in der Bürgerschaft, Eva-Maria Kröger, kann zwar die Kritik am Polizeieinsatz nachvollziehen, fordert aber eine sachliche Debatte. „Natürlich ist es nicht in Ordnung, wenn Demonstranten, vor allem Kinder und Ältere, eingekesselt und somit festgesetzt werden. Auf linken Demos haben wir derartige Situationen schon häufig erleben müssen. Polizeiliches Verhalten muss stets betrachtet und diskutiert werden, vor allem, wenn es um das Versammlungsrecht geht.“

Andererseits schloss Kröger nicht aus, dass die Organisatoren der Demos den Konflikt mit der Polizei bewusst einkalkuliert hätten, „damit man sich als Opfer darstellen kann.“ Kundgebungen sollten grundsätzlich angemeldet werden, zumal dies auch vor Ort möglich sei, so die Linken-Politikerin. „Gerade weil Verschwörungstheoretiker und Rechtsextreme die bisherigen Demos auch für ihre Zwecke benutzt haben, sollten sich alle anderen, die einfach Kritik an den Maßnahmen üben wollen, organisieren und mit klaren Aufrufen auch von den Erstgenannten distanzieren.“

Erzwungene Versammlung?

Ganz anders sieht das Jens Kaufmann, der die Vorgänge am Montag selbst miterlebt hat. Er meint, die Teilnehmer hätten nur wieder „friedlich klatschend durch Rostock spazieren“ wollen. Dann habe die Polizei aber den Zug an beiden Enden abgeriegelt. „Somit hat man quasi per Polizei die Menschen zu einer Versammlung zusammengedrängt“, sagt Kaufmann. Problematisch sei auch gewesen, dass sowohl am Neuen Markt als auch am Uniplatz Demos genehmigt wurden. „Wenn man wirklich volksnah wäre und deeskalierend und vorausschauend gehandelt hätte, hätte man diese Demos so zentral und so unterschiedlich in Ihren Aussagen nicht genehmigt. Genau das war vorherzusehen.“

Daniel Peters, Vorsitzender der CDU-Bürgerschaftsfraktion, betonte: „Die Versammlungsfreiheit und das Demonstrationsrecht sind hohe Güter, insbesondere in Zeiten wie diesen. Aber alle Teilnehmer müssen sich auch an die Regeln halten.“ Den Polizeieinsatz wollte Peters nicht bewerten, da er am Montagabend nicht dabei gewesen sei. „Ich bin weit davon entfernt, der Polizei Vorwürfe zu machen.“

