Rostock

Bargeld? Nein, danke. Ob mit Girokarte oder Smartphone: In Rostock bieten immer mehr Geschäfte ihren Kunden die alternative Zahlungsmethode zu Scheinen und Münzen an. Das kontaktlose Bezahlen gilt in Zeiten der Corona-Pandemie als sicher.

In der Buchhandlung Thalia müssen Kunden seit neuestem nicht mal mehr zur Kasse gehen, um Romane und Sachbücher zu bezahlen. Es genügt, wenn sie ihr Smartphone zücken. Mit der App „Scan & Go“ wird das Handy zum Barcode-Lesegerät. Gezahlt wird via Kunden- oder Gastkonto.

Anzeige

Der neue Service entspreche dem Zeitgeist, ist sich Evelyn Röwekamp, erste Sortimenterin im Thalia in der Breiten Straße, sicher. Aus Angst davor, sich mit dem Coronavirus anzustecken, wollen viele möglichst Abstand halten und sich nicht in eine Schlange einreihen. „Außerdem sparen sich die Kunden mit der App Zeit.“ Gerade im bevorstehenden Weihnachtsgeschäft dürften sich viele „Scan & go“ aufs Smartphone laden, vermutet Röwekamp.

Pandemie pusht kontaktloses Bezahlen

Angelina Wirths zeigt, wie man bei Globus modern einkaufen kann. Mit einem Handscanner wird jedes Produkt registriert, das in den Wagen gelegt wird. Am Ende muss nur noch bezahlt werden. Quelle: Archiv/ Ove Arscholl

Der Supermarkt Globus in Roggentin bietet das Selbstscannen bereits seit einem Jahr an – allerdings nicht per App. Stattdessen bekommen Kunden Lesegeräte ausgehändigt, mit denen sie selbstständig die Strichcodes der Produkte scannen, bevor diese in den Einkaufswagen wandern. Bezahlt wird quasi im Vorbeigehen an einer der Check-out-Kassen.

Lesen Sie auch: Zweitwohnung, Geburtstag, Familienbesuch: 25 Antworten auf wichtige Lockdown-Fragen in MV

Auch bei Ikea in Rostock-Schutow können sich Kunden selbst abkassieren. Der schwedische Möbelriese hat seit Jahren SB-Terminals im Einsatz. Und meist wird an den Express-Kassen mit Karte bezahlt.

Eigentlich hängen die Deutschen am Bargeld. Seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie finden aber immer mehr Verbraucher Gefallen am kontaktlosen Bezahlen. Dem Digitalverband Bitkom zufolge hat allein im August mehr als jeder Zweite beim Einkaufen vor Ort mindestens einmal kontaktlos mit der Giro- oder Kreditkarte bezahlt und die Karte nur kurz vor das Lesegerät gehalten. Rund jeder Vierte tut das demnach sogar regelmäßig mehrmals pro Woche. Aber auch die kontaktlose Bezahlung mit dem Smartphone oder der Smartwatch, die unter anderem Dienste wie Apple Pay oder Google Pay ermöglichen, sei beliebter denn je.

Lesen Sie auch: So lief der letzte verkaufsoffene Sonntag in Rostock vor dem Corona-Lockdown

Hygienischer und schneller

In Skandinavien ist das bargeldlose Zahlen auch kleinster Beträge längst Alltag geworden. In Rostock setzt sich das ebenfalls zunehmend durch, sagt City-Manager Peter Magdanz. „Viele Kunden verlangen das, deshalb bieten immer mehr Geschäfte das bargeldlose Bezahlen an.“ Vorteil: Bezahlvorgänge könnten damit hygienisch und schnell stattfinden. Eine Giro- oder Kredit-Karte ans Lesegerät halten, dauere schließlich nicht annähernd so lang, wie Kleingeld abzuzählen.

Supermärkte und Bekleidungsgeschäfte, Discounter und Drogerien – im Einzelhandel sind Bargeldalternativen verbreitet. Aber auch viele Restaurants, die jetzt im Teil-Lockdown wieder Essen ausliefern, bieten Kartenzahlung an.

Lesen Sie auch: Großes Angebot auf wenig Raum: So gehen Mecklenburgs kleinste Läden mit Corona um

RSAG digitalisiert Ticketkauf

Schon den Weg zur Shoppingmeile können Kunden ohne Klimpergeld zurücklegen: Vor kurzem sprang auch die Rostocker Straßenbahn AG auf den Zug auf, hat ihre Hardware umgerüstet. Nun können Fahrscheine an den stationären Ticketautomaten sowohl kontaktlos als auch mit Kreditkarte bezahlt werden. Mit den neuen Zahlfunktionen „treiben wir die Digitalisierung unserer Vertriebsprozesse voran und machen den Ticketkauf noch einfacher und bequemer“, teilt die RSAG mit.

Damit Fahrgäste an Bus- und Straßenbahnhaltestellen kontaktlos zahlen können, wurden die RSAG-Automaten an den Haltestellen mit neuen Kartenlesegeräten ausgestattet. Außerdem war ein Software-Upgrade erforderlich, das nach einer Testphase laut RSAG nun zuverlässig funktioniert. Wer auch von Fahrscheinschaltern Abstand halten möchte, geht ins Netz: Mit Mobile Ticketing, einer App des Verkehrsverbundes Warnow, können Bus- und Bahnfahrten online bezahlt werden.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Auch Autofahrer nutzen Apps, um bequem Parktickets via Smartphone zu lösen. Das Handyparken ist in Rostock seit Jahresbeginn möglich. Hier können die Leistungen von sieben Anbietern, die von der Initiative Smartparking zertifiziert sind, genutzt werden. Neben EasyPark sind das ParkNow, Park and Joy, moBiLET, Yellowbrick/flowbird, paybyphone und Parkster. Immer mehr Autofahrer nutzen den Service. Parkgebühren können weiterhin „konventionell“ bezahlt werden. Für die zusätzliche Bezahlmöglichkeit bei der Nutzung der insgesamt 3021 städtischen Parkflächen wurden 80 Parkscheinautomaten neu programmiert und 34 Altgeräte ausgetauscht.

„Wir beobachten aktuell einen weiter beschleunigten Trend zu bargeldlosen Zahlungen“, erklärt Cornelia Schulz, Sprecherin für die Deutsche Kreditwirtschaft. Auch Händler, die bisher am Bargeld festhielten, stellen laut Schulz angesichts der Corona-Pandemie vermehrt auf kontaktlose Bezahlungen um.

Bis 50 Euro ohne PIN Kontaktlos zahlen können Kunden auf vielfältige Weise, mit der Girokarte, der Kreditkarte oder dem Smartphone. Bei kleineren Beträgen ist die Eingabe einer PIN meist nicht notwendig. Zunächst waren in Deutschland meist nur Zahlungen bis 25 Euro ohne PIN möglich. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde diese Grenze auf 50 Euro angehoben, erklärt die Verbraucherzentrale. Unabhängig von dem höheren Limit müssten Verbraucher allerdings zwischendurch ihre Geheimnummer wieder eingeben – spätestens nach fünf Transaktionen oder nach einer Gesamtsumme von maximal 150 Euro.

Lesen Sie auch

Von Antje Bernstein