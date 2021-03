Einkaufen mit Luca-App in Rostock: Smudo richtet Botschaft an Einwohner

Rostock

Knapp eine Woche sind die ersten Läden in der Hansestadt wieder geöffnet. Nach dem Start mit Friseuren und Gartenmärkten, dürfen seit Montag nun alle Einzelhändler in Rostock wieder öffnen. Um im Infektionsfall dennoch die Kontakte schnell ermitteln zu können, setzen viele auf die Luca-App. Per Handy oder Schlüsselanhänger können sich die Rostocker so in den Läden, Studios oder Praxen registrieren, ohne ihre Daten in Listen schreiben zu müssen.

Und dabei machen schon viele mit. „Nach wenigen Tagen sind schon über 800 Einrichtungen und Orte in und um Rostock in der Luca-App eingerichtet. Damit sind wir Vorreiter-Stadt in Deutschland für Menschen und Unternehmen, die smarte Lösungen für ihren Alltag brauchen“, freut sich Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos).

Smudo: Rostock ist großartig

„Die digitale Kontaktnachverfolgung sei bei den ersten zaghaften Öffnungsschritten nach dem zweiten Lockdown wichtiger denn je. „Denn so vermeiden wir arbeitsintensive analoge Nachforschungen und können den Prozess viel schneller und lückenloser gestalten“, sagt Madsen.

Auch die Macher der App freuen sich, dass ihre Anwendung Erfolg hat und so mithilft, die Pandemie weiter einzudämmen. „Was Claus Ruhe Madsen und die Bürger von Rostock ermöglichen, ist großartig! Da haben sich über 800 Betriebe angemeldet, überall kannst Du mit luca einchecken. Mehr als in jeder anderen Stadt in Deutschland“, sagt der Rapper der „Fantastischen Vier“, welche die Entwicklung und Vermarktung der App als Band unterstützen.

Die Fantastischen Vier und Patrick Henning präsentieren die Luca-App. Quelle: culture4life

„Ich hoffe, dass auf diesem Wege mehr gesellschaftliches und kulturelles Leben möglich wird“, sagt Smudo. Er freue sich schon darauf, sich die Nutzung vor Ort in Rostock anzuschauen. Zudem sollen die in der Hansestadt gesammelten Erfahrungen auch anderen deutschen Städten nutzen.

Ortsämter verteilen Luca-Schlüsselanhänger

Oberbürgermeister Madsen hofft deshalb, dass noch mehr Menschen und Einrichtungen die App installieren. „Denn die Installation ist nicht nur für Kund einfach, sondern auch für Läden und Veranstaltungsorte“, so Madsen. „Auf nur einen Klick können die Betreiber sehen, wie viele Menschen sich gerade bei ihnen aufhalten. Auch das ist ein Mehrwert der App!“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer kein Smartphone hat, könne sich in den Rostocker Ortsämtern einen kostenlosen Schlüsselanhänger abholen. Der müsste zwar einmal – von Verwandten oder hilfreichen Nachbarn – online mit den persönlichen Daten registriert werden, kann dann aber überall dort zum „Einchecken“ genutzt werden, wo es Luca schon gibt.

Kostenlose Drucke für Händler und Gastronomen

Um immer mehr Schritte ins normale Leben zu ermöglichen, helfen sich Rostocks Unternehmer auch untereinander. So haben Henry Dieckmann und Daniel Nitsch, die Inhaber vom Copy&Paste-Shop am Rostocker Margaretenplatz ein kurfristiges Angebot für Händler und Gastronomen: „Wir bieten an, deren QR-Codes für die Luca-App kostenlos als Aufkleber in der Größe A5 zu drucken und innerhalb von 48 Stunden zuzuschicken“, sagt Daniel Nitsch.

Interessenten müssten dafür nur ihre QR-Codes zusammen mit der Postadresse direkt per E-Mail an info@copypaste24.de schicken. „Die aktuell schwierige Situation betrifft uns alle und manchmal sind es auch kleine Dinge mit denen man sich solidarisch helfen kann“, begründet Henry Dieckmann das kostenfreie Angebot.

Von Claudia Labude-Gericke