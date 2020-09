Rostock

Die Zeit der „grünen Wiese“ ist vorbei: Statt am Stadtrand riesige Einkaufszentrum zu bauen, will Rostock beim Thema Handel nun einen anderen, gänzlich entgegengesetzten Weg gehen als noch Anfang der 1990er-Jahre. „Wir wollen die Händler und Geschäfte zurück in die Stadtteile holen“, sagt der oberste Stadtplaner der Hansestadt, Amtsleiter Ralph Müller. Das Ziel: Mit neuen Geschäften, neuen Märkten sollen auch die Wohnviertel wieder attraktiver werden.

Der Ostseepark in Sievershagen, das Hansecenter in Bentwisch: Die ganz großen Einkaufstempel der Hansestadt liegen außerhalb der Hansestadt. Große Parkplätze, gut mit dem Auto zu erreichen. „Das war vor 20, 25 Jahren das, was gefragt war“, sagt Müller. Doch nicht nur in den Amtsstuben, sondern auch bei den Unternehmen hat seitdem ein Umdenken eingesetzt: „Parkplätze sind immer noch wichtig, aber die großen Ketten zieht es zurück in die Stadt. Zurück zu den Kunden.“

Anzeige

Mitten drin, statt außen vor

Lidl, Aldi, Norma, Edeka, Rewe: Sie alle haben in den vergangenen Jahren bereits neue Märkte dicht an den Wohngebieten gebaut – oder planen sogar noch weitere. „Wir hatten zuletzt enorm viele Anträge für neue Märkte auf dem Tisch“, sagt Müller. „Die sind eine Zeit lang wie Pilze aus dem Boden geschossen.“ Dicht dran an den Stadtteilen, aber halt nicht mitten drin: Die Hansestadt will das nun in geordnete Bahnen lenken – und in die Zentren. Im Rathaus wird mit Hochdruck an der finalen Version des neuen Einzelhandelskonzeptes gearbeitet.

Weitere OZ+ Artikel

14 sogenannte Nahversorgungszentren gibt es laut der Analyse des Dortmunder Büros Junker + Kruse aktuell in Rostock. Der Warnow-Park und der Boulevard in Lütten Klein zählen dazu, das Südstadt-Center, auch das Klenow Tor in Groß Klein. Und genau diese Mini-Innenstädte sollen gestärkt und ausgebaut werden. Das große Ziel: „Wir wollen die Stadtteile lebenswerter machen“, sagt Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke).

Lebensqualität im Quartier

Der Handel sei nicht nur für Jobs und Steuereinnahmen wichtig, sondern vor allem für die Menschen im Viertel: „Ab einem gewissen Alter oder mit auch mit körperlichen Einschränkungen ist es nicht mehr so einfach, zu einem großen Supermarkt zu fahren“, so Bockhahn. Wenn Rostock es den Menschen ermöglichen wolle, auch im hohen Alter noch in ihrem Stadtteil leben zu können, gehe das nur mit Geschäften vor Ort. „Handel belebt ein Viertel. Die Geschäfte und ihr Umfeld haben immer auch eine soziale Komponente, sie sind Treffpunkte. Ort des Austausch.“

Und: „Das müssen nicht nur die großen Ketten sein“, sagt er. Kleine Lebensmittelgeschäfte, die auch Portionsgrößen für Ein- oder Zwei-Personen-Haushalte anbieten, würde er sich wünschen. Auch Bäckerei-Filialen, Fleischer, Apotheken, kleine Textil-Geschäfte. „Das Nahversorgungskonzept geht aber nur auf, wenn die Menschen auch in den Geschäften in ihrem Viertel einkaufen – und nicht im Internet. Sonst haben wir eines Tages doch nur noch den Paketshop und den Friseur vor der Haustür. Das kann keiner wollen.“ Viele kleine Unternehmer würden bereits auch Lieferdienste in ihrem „ Viertel“ anbieten: „Das kann Zukunft haben“, so Bockhahn.

Was die Experten empfehlen

Grundsätzlich sind die externen Experten von Junker + Kruse mit den „Mini-Innenstädten“ in den Stadtteilen zufrieden. Doch eine Kritik haben sie in fast allen Vierteln: Rund um die Geschäfte müsse die Stadt aktiv werden – und die „Aufenthaltsqualität“ verbessern. Sitzbänke, vielleicht auch Wasserspiele und kleine Spielgeräte für Kinder, kleine gastronomische Betriebe: Je wohler sich die Menschen an einem Standort fühlen, desto besser sei das für den Handel. In Lichtenhagen beispielsweise sehen die Planer hierfür Bedarf, auch in Evershagen und sogar am gerade erst umgestalteten Markt in Reutershagen.

In Groß Klein – in Nachbarschaft zum Klenow Tor – an der Hermann-Flach-Straße soll die Stadt eine freie Fläche für neue Geschäfte zur Verfügung stellen: Unten Handel, oben Wohnungen. Rund um den Doberaner Platz – das Nahversorgungszentrum der KTV – sehen die Fachleute ebenfalls ein Problem: Dort hätten sich zu viele Händler mit „niedrigpreisigen Angeboten“ angesiedelt. Auf Dauer sei das nicht gut für den Standort. In Toitenwinkel empfehlen die Planer, gezielt neue Märkte anzusprechen und anzusiedeln.

Vernichtend hingegen fällt das Urteil für Schmarl aus: „Das Einkaufszentrum Schmarler Zentrum stellt sich renovierungsbedürftig dar“, schreiben Junker + Kruse. Das Ensemble müsse dringend saniert und umgebaut werden.

Von Andreas Meyer