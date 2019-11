Einkaufspassage mit guter Seele: Schmarler Centrum wird saniert

Rostock

Mit fast vier Monaten Verspätung hat der Umbau der Einkaufspassage Schmarler Centrum begonnen. Eigentümer des in die Jahre gekommenen Gebäudes ist die Hamburger CEV, die Immobiliengesellschaft des Edeka-Konzerns. „Moderner und cooler“ soll es nachher aussehen. Das verspricht Projektleiter Frank Görke. Am vergangenen Wochenende schloss der schwarz-gelbe Scottie-Netto. Im Ladenlokal daneben eröffnet am 26. November der gelb-rote Netto-Marken-Discount, der zu Edeka gehört, auf 1000 Quadratmetern – 300 Quadratmeter mehr als der alte Netto – eine neue Filiale.

Der Tedi-Markt, der diese Fläche bisher bewirtschaftete, soll wieder zurückkommen. Alle anderen Geschäfte bleiben, zusätzlich soll noch ein Bistro, wahrscheinlich mit syrischer Küche, dazukommen, verspricht Görke. Auch die im Frühjahr eröffnete ID-Drogerie des Cap-Markts soll bleiben. Diese betreibt seit der Schließung der DHL-Filiale einen Postshop.

Einkaufszentrum mit guter Seele

Für die Händler bedeutet der Umbau weniger Umsatz – seit Netto geschlossen hat, kommen weniger Kunden. „Die drei Wochen werde ich wohl überstehen“, meint Thomas Schulz. Der 50-jährige Blumenhändler hat sein Geschäft seit 1992 in der Passage und ist sozusagen deren gute Seele – und zugleich eine Art inoffizieller Hausmeister. Ein Handwerker von der Netto-Baustelle gegenüber holt sich bei ihm einen Schlüssel ab, während Schulze einen Blumenstrauß für eine Stammkundin zusammenstellt. „Für einen 80. Geburtstag“, sagt die ältere gepflegte Dame und stützt sich auf ihren Rollator.

Thomas Schulze freut sich, dass in seinem Einkaufszentrum endlich etwas passiert. Schmarl sei zwar noch immer ein sozialer Brennpunkt, aber es gehe bergauf. Nach der Wende zog die Hälfte der ehemals 15 000 Einwohner weg. Wer blieb, hatte meist wenig Geld. „Jetzt ziehen wieder mehr Leute her“, sagt Schulz. Im Tabak- und Lottoladen nebenan ist Verkäufer Marco Tepler genauso zuversichtlich. „Das Centrum ist die Anlaufstelle in Schmarl“, sagt er. Die Renovierung war überfällig.

Umbau kostet drei Millionen Euro

Heller und freundlicher soll es werden, verspricht Eigentümer CEV. Die alte Paneldecke wird durch eine Trockenbaudecke mit indirekter Beleuchtung ersetzt. Fenster werden ausgetauscht, die Fassade gestrichen und alle drei Eingänge komplett erneuert. Das marode Gebäude, in das es stellenweise hineinregnete, bekommt ein neues Dach. Draußen werden Wege und Grünanlagen neu angelegt. „Das wird ein schickes Schätzchen“, verspricht Frank Görke. Auch das große Scottie-Netto-Schild verschwindet. Auf den Plänen, die der Ingenieur diese Woche im Ortsbeirat präsentierte, steht der Schriftzug „Schmarler Centrum“ in großen Buchstaben über der Tür des Haupteingangs. Drei Millionen Euro lässt sich der Edeka-Konzern den Umbau kosten.

Große Pläne für den Stadtteil

Michael Berger ( CDU), Vorsitzender des Ortsbeirats, begrüßt es, dass die Sanierung endlich begonnen hat. Auch für die ebenfalls an Leerstand leidende Kolumbuspassage wenige Meter weiter gibt es neue Perspektiven. Hier soll ein Penny-Supermarkt einziehen, nachdem Stadtbäcker Junge im Frühjahr aufgab. Auf der Rückseite des riesigen Centrums-Gebäude verschwand dieses Jahr die ehemalige Schulspeisung. Die Stadt plant hier eine Wohneinrichtung für Senioren und große öffentliche Wohnfläche. Nach dem Abriss ist die rückwärtige Front des Centrums weiter verkommen. „Das ist die Kiffer-Ecke“, sagt Görke.

Viele Flächen bleiben leer

Viele Flächen im Centrum-Gebäude werden noch länger leer stehen, räumt der Projektleiter ein. Im Obergeschoss über dem Pizza-Service stehen die Räume der Tagesmütter-Räume immer noch leer. Nachmieter sind nicht in Sicht. Schön wäre es, so Görke, wenn die Stadt hier wieder eine Bibliothek eröffnen würde oder eine Arztpraxis einzieht. Es gibt offenbar auch Gespräche mit Künstlern oder einer Galerie, um die Räume als Atelier und für Ausstellungen zu nutzen. Für die große Fläche auf der Rückseite, wo zuletzt das Allround Sport Gym trainierte, ist keine Lösung in Sicht. Die finanziellen Hürden sind zu groß. Theoretisch denkbar wäre etwa eine Nutzung als Diskothek. Der nötige Umbau würde aber wegen der erforderlichen Auflagen mindestens 300 000 Euro kosten.

Von Gerald Kleine Wördemann