Aufgeregt wartet Daniela Fix zusammen mit ihren beiden Söhnen an der Kaikante am Marinestützpunkt Hohe Düne. In wenigen Minuten läuft das neue Fahrzeug der Bundespolizei See ein. Mit an Bord ihr Ehemann, der zur Stammbesatzung gehört. „Ich bin schon ganz neugierig, wie das Schiff aussehen wird“, sagt die Mutter von insgesamt drei Kindern. Bislang habe sie es nur auf Bildern gesehen. Seit Monaten sei der Einlauf Thema Nummer eins beim Abendessen. „Das ist schließlich ein ganz besonderes Ereignis“, erklärt Fix. Für sie ist es selbstverständlich sich das Spektakel vor Ort anzusehen und ihren Mann nach der einwöchigen Reise von der Fassmer-Werft in Berne zu empfangen.

Größe macht sich bei Seegang bemerkbar

Noch ehe die „ BP 82 Bamberg“ vom Pier aus vollständig zu sehen ist, winken die Anwesenden der Besatzung zu. Langsam schiebt sich der 86 Meter lange Koloss zum Anlegeplatz. Im Hintergrund ist das in Hohe Düne stationierte Schiff „ BP 26“ zu sehen. Im direkten Vergleich wirkt das alte Fahrzeug allerdings winzig. „Was 20 Metern für einen Unterschied ausmachen können“, stellt Daniela Fix erstaunt fest, während sie versucht ein Foto zu schießen. „Ich bekomme gar nicht alles rauf“, scherzt sie.

Und dann heißt es endlich: bereithalten zum Festmachen. Mit Schwung werfen die Besatzungsmitglieder die Leinen an Land und gehen von Bord. Polizeihauptkommissar Thomas Hartmann strahlt über das ganze Gesicht. „Das war eine aufregende Fahrt“, berichtet er. Dass das Schiff größer ist als seine Vorgänger habe der Nautiker vor allem am Verhalten bei starkem Seegang gespürt. „Es war ein sehr angenehmes Gefühl. Die sechs Decks machen sich bemerkbar.“

Technisch aufgerüstet

Doch nicht nur wegen seiner Größe kann das neue Polizeifahrzeug punkten. Auch technisch hat die „ BP 82 Bamberg“ ihren Vorgängern einiges voraus. Das zweite von insgesamt drei Schiffen, welche bei der Fassmer-Werft in Berne in Auftrag gegeben wurden, erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von rund 21 Knoten. Das bedeutet, dass es pro Stunde 39 Kilometer zurücklegen kann. Und damit nicht genug: Die größte Besonderheit der Neubauten ist ein Landeplatz für Hubschrauber, die zur Überwachung des Seegebietes eingesetzt werden. Bislang sei auf den älteren Schiffen lediglich das Abseilen von Personen auf eine dafür ausgewiesene Fläche möglich gewesen.

Außerdem befinde sich an Bord das Überwachungssystem „Moda“. Gleich mehrere Kameras können Ziele in weiter Ferne erfassen und vergrößern. Egal, ob bei Nacht, Tag oder Nebel – „Damit können wir Ziele optisch aufklären und Personen auf dem Wasser wiederfinden“, berichtet Polizeihauptkommissar Thomas Hartmann.

Eines fehlt allerdings noch: „Ein 55-Millimeter-Geschütz soll auf den Bug gesetzt werden“, bestätigt Frank Lüttjohann, Pressesprecher der Bundespolizeiinspektion See Warnemünde. Wann das genau sein wird, stehe noch nicht fest. Zunächst werde sich die Besatzung mit dem Fahrzeug vertraut machen.

Training mit Sondereinheiten

Die Schulungen der insgesamt vier Besatzungsteams sollen bereits in der kommenden Woche starten. 12 Wochen lang werden die Beamten das Schiff auf Herz und Nieren testen und erste Streifenfahrten unternehmen. Gemeinsam mit Sonderkommandos von Bund und Ländern werde anschließend die Zusammenarbeit erprobt. „Dann kommen auch Hubschrauber und andere Schiffe zum Einsatz. Wir bereiten uns gründlich vor“, meint Polizeioberrat Holger Mühlstein.

