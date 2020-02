„Einmalig in deutscher Lotto-Geschichte“: Rostocker gewinnt 500 000 statt 8000 Euro

Rostock

Lotto-Glück in Mecklenburg-Vorpommern: Ein Rostocker hat bei der Ziehung am Mittwoch mehr als eine halbe Million Euro gewonnen. Und das mit nur fünf richtigen Endziffern, für die es normalerweise „nur“ 7777 Euro gibt.

Kein Lottospieler hatte am Mittwochabend die komplette gezogene Gewinnzahl 1936760 von rechts nach links auf seinem Tippschein. Diese muss man normalerweise haben, um den Spiel-77-Jackpot zu knacken. Da bei der Garantieausschüttung der Jackpot in die nächst niedrigere Gewinnklasse mit sechs richtige Endziffern wanderte und es auch dort keinen Gewinner gab, reichten dieses Mal fünf richtige Endziffern, um den großen Coup zu landen. So etwas habe es in der deutschen Lotto-Geschichte noch nicht gegeben, teilte die Lotto-Gesellschaft mit.

Aus dem Spiel 77, einer Zusatzlotterie zur Hauptlotterie 6aus49, erhält der Rostocker exakt 563 701,60 Euro. er teilt sich damit den Jackpot über acht Millionen Euro mit 14 weiteren Gewinnern aus Deutschland. Die anderen Glücklichen kommen aus Baden-Württemberg (2), Bayern (2), Berlin, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen (3), Sachsen, Sachsen-Anhalt (2) und Schleswig-Holstein.

In Mecklenburg-Vorpommern hat es im Jahr 2020 bereits vier Großgewinne gegeben.

Von OZ