Um die Mittagszeit herrscht an diesem kalten Februartag Gewusel im Rostocker Seehafen. Vor allem Lastzüge und Zugmaschinen mit Trailern bewegen sich auf den Terminals der Fährreedereien Stena Line, TT-Line und Scandlines. Schneeregen.

Kurz nach 13 Uhr hat die Scandlines-Fähre „Copenhagen“ festgemacht. Es rollen fast ausschließlich Lkw und Transporter von Bord. Ein Bundespolizist hebt an der Terminalausfahrt die Signalkelle. Stopp. Die Beamten checken die Ankömmlinge aus Dänemark.

Kontrolle der Frachtpapiere und der Ladung

„Im Rahmen der intensivierten Binnengrenzfahndung werden stichprobenartig Kontrollen bei allen Fährankünften vorgenommen“, sagt Bundespolizeisprecher Frank Schmoll. Seine Kollegen von der mobilen Kontrollüberwachungseinheit unterstützen an diesem Tag die Beamten im Hafen. Polizeikommissar Daniel Günther prüft die Papiere eines ukrainischen Fahrers, der mit einem in Polen zugelassenen 40-Tonnen-Lastzug von Dänemark über Deutschland nach Polen will. Dann kontrolliert der Beamte die Frachtpapiere und die Ladung.

Kontrolle im Rostocker Seehafen: Ein Bundespolizist stoppt einen Lkw, der mit der „Copenhagen“ aus dem dänischen Gedser kam. Quelle: D. Lilienthal

Nur wenige Meter entfernt nimmt ein Bundespolizist in einem der Behördenfahrzeuge einen Datenabgleich der Ausweise und Pässe am Computer vor. Acht polnische und ukrainische Arbeiter wollen in Richtung Polen. Die Fahndungsabfrage läuft. Keine Beanstandung. Der Transporter und der Lkw können ihre Fahrt fortsetzen.

Passagierzahlen stark zurückgegangen

Während durch die Corona-Wirren die Zahl der Passagiere bei allen drei Reedereien erheblich zurückgegangen ist, blieb das Frachtaufkommen fast unverändert hoch. „2020 hat sich unsere Passagierzahl auf der Linie Rostock – Gedser gegenüber dem Vorjahr, da registrierten wir 1,7 Millionen Gäste, etwa halbiert“, erklärt beispielsweise Scandlines-Sprecherin Anette Ustrup Svendsen. Die Zahl der beförderten Lkw blieb indes mit etwa 150 000 gleich. Aktuell informiere man die Passagiere und fordere von ihnen eine digitale Einreiseanmeldung. Ausnahmen gelten hier beispielsweise für Berufspendler.

Mit einem Minus von 40 Prozent beim Passagieraufkommen im Jahr 2020 rechnet auch Stena Line auf der Linie Rostock – Trelleborg. Überrascht zeigte sich ein Firmensprecher von den 10 000 Gästen, die zumeist aus beruflichen Gründen diese Verbindung im Januar dieses Jahres zwischen Deutschland und Schweden nutzten. Das liege über den Erwartungen.

Die Reederei überprüft die für Deutschland nötige digitale Einreiseanmeldung am Check-in in Trelleborg. Falls dies digital nicht möglich ist, könne dort auch ein Formular ausgefüllt werden.

Keine Corona-Tests an Bord

„An Bord unserer Fähren finden keine Corona-Tests statt“, verdeutlicht TT-Line-Sprecherin Gudrun Köhler. Bei der Einreise nach Schweden müssen Reisende einen gültigen Ausweis oder Pass mitführen. Es erfolgen Identitätskontrollen auf dem Hafengelände in Trelleborg. Reiserückkehrer nach Deutschland haben indes die digitale Einreiseanmeldung vor dem Check-in in Trelleborg vorzulegen.

Im Rostocker Seehafen hat die mobile Kontrollgruppe der Bundespolizei einen Standortwechsel vorgenommen. Denn die Fähre „Mecklenburg-Vorpommern“ der Stena Line ist angekommen. Gemeinsam mit dem Bundesamt für Güterverkehr und dem Zoll checken die Beamten Lkw, Transporter und Pkw. Pässe, Ausweise Fahrzeugpapiere, Frachtbriefe und Ladungen werden kontrolliert.

Ein Bundespolizist gleicht am Computer die Daten von polnischen und ukrainischen Bürgern ab, die sich auf der Durchreise von Dänemark über Deutschland nach Polen befinden Quelle: D. Lilienthal

Reiserückkehrer müssen die digitale Einreiseanmeldung vorzeigen. Schweden gilt wie Dänemark – Ausnahmen bilden derzeit Grönland und die Färöer-Inseln – als Corona-Risikogebiet. Polizeioberkommissar Sebastian Bohner stoppt einen VW Golf. Er bittet die Fahrerin Isabelle Gulich um das Dokument. Die junge Frau, die in Jönköping Ingenieurwissenschaften studiert hat, zeigt dem Bundespolizisten ihr Smartphone.

Gesundheitsamtschef: Wahrheitsgemäße Angaben wichtig

Datenabgleich. Die Angaben gingen auch dem zuständigen Gesundheitsamt zu. Die Rheinland-Pfälzerin kann starten. „Bleibt sie in MV, muss sie sich in eine zehntägige Quarantäne begeben“, betont der Chef des Rostocker Gesundheitsamtes, Dr. Markus Schwarz. Er verweist darauf, dass die zwingend nötige Vorlage eines negativen Corona-Testergebnisses, das nicht älter als 48 Stunden sein darf, diese Quarantäne nicht aufhebt.

Wenn bei ihr keine Symptome vorliegen, kann sie die Quarantäne durch einen zweiten Test verkürzen. „Dieser ist selbst zu zahlen und kann frühestens am fünften Tag nach Einreise erfolgen“, so Dr. Schwarz. Der erfahrene Mediziner macht darauf aufmerksam, dass das Mitwirken der Reisenden dringend erforderlich ist. Dazu gehören die wahrheitsgemäßen Angaben über mögliche Symptome, zum Beispiel Fieber. „Es ist eine Illusion, zu glauben, dass kein auf Corona positiv getesteter Patient über den Seeweg einreist“, so der Leiter des Gesundheitsamtes.

Pkw-Kennzeichen in Schweden als gestohlen gemeldet

Bisher haben wir kaum Verstöße gegen die Corona-Verordnung festgestellt, resümiert Oberkommissar Bohner. Dann stoppen die Bundespolizisten einen schwarzen VW mit drei Insassen. Die Männer kommen aus Rostock und Berlin. Sie besitzen keine digitale Einreiseanmeldung.

Die Bundespolizei hat einen Pkw gestoppt, dessen aus Schweden kommende Insassen keine digitalen Einreiseanmeldungen vorweisen können. Quelle: D. Lilienthal

Der Fahndungscomputer zeigt, dass eines der Pkw-Kennzeichen in Schweden als gestohlen gemeldet ist. Die dortige Polizei habe ein Ersatzkennzeichen ausgegeben, so die Auskunft des Fahrers. Die drei Männer müssen eine Ersatz-Einreiseanmeldung ausfüllen. Diese geht direkt an den Hafenärztlichen Dienst und von dort an das Rostocker Gesundheitsamt. Eine Beschwerde wird die Reederei Stena Line ob nicht erfolgter Kontrollen erreichen. Und die Ermittlungen der Polizei-Behörden laufen.

