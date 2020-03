Warnemünde

Die Besatzung eines Fischkutters hat einen jungen Mann am frühen Dienstagmorgen vor der Küste des Seebades Warnemünde aus dem Wasser geholt. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ( DGzRS) war mit dem Boot „Caspar“ im Einsatz.

Wie Ralf Bauer, Sprecher der DGzRS mitteilt, hätten die Fischer etwa eine Seemeile vor Warnemünde ihre Netze eingeholt als sie den 23-Jährigen gegen 7.15 Uhr im Wasser bemerkten und an Bord holten. „Im Anschluss wurde er an das Tochterboot ,Caspar’ des Seenotrettungskreuzers ,Arkona’ übergeben“, teilte Ralf Bauer mit. An Land warteten schon die Rettungskräfte auf den unterkühlten Mann. Dort wurde er medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren medizinischen Untersuchung in die Universitätsmedizin Rostock gebracht.

Eine Fremdeinwirkung konnte laut Polizei nicht festgestellt werden.

Von Benjamin Vormeyer