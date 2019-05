Rostock

Ein Defekt an der Antriebswelle eines Bootes hat am Dienstagabend für einen Feuerwehreinsatz im Rostocker Stadthafen gesorgt. Der Vorfall hat sich nach Angaben eines Feuerwehrsprechers gegen 20.30 Uhr an einem der Liegeplätze auf Höhe des Restaurants Borwin ereignet. Wie es hieß, hatten die Besitzer versucht, ihr Boot zu starten. Dabei sei es zu einem Knall gekommen – die Antriebswelle brach beim Startvorgang auseinander. Aufgrund des Defektes drangen über eine Öffnung kleinere Mengen Wasser ein, die von der Feuerwehr abgepumpt wurden. Das Boot konnte so stabilisiert werden, dass es nicht zu sinken drohte. Zum Einsatz kam auch die Wasserschutzpolizei.

Stefan Tretropp