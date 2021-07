Rostock

Impfstoff vorbereiten und Impfungen dokumentieren – das sind zurzeit die Hauptaufgaben von Oliver Godo. Er ist Reservist bei der Bundeswehr und seit Januar in einem mobilen Impfteam in der Hansestadt Rostock im Einsatz. Er ist einer von aktuell noch etwa 260 Soldaten, die in MV bei der Pandemiebekämpfung helfen.

Eigentlich sollte Oliver Godo das Marinekommando in Hohe Düne bei der Planung von Großveranstaltungen, wie der Hanse Sail, unterstützen. Weil die aber in diesem Jahr kleiner und der traditionelle Tag der offenen Tür beim Marinekommando ganz ausfällt, bat man den Oberstabsgefreiten, bei den Impfungen auszuhelfen. Das tut er nun jeden Tag – inzwischen geht es mit den Impfteams überwiegend in die Betriebe, wie zuletzt bei der Ostseesparkasse.

Noch 260 Soldaten in MV im Einsatz gegen die Pandemie

Rund 8300 Soldaten sind in Deutschland im Corona-Einsatz, in Mecklenburg-Vorpommern sind es nur noch 260. Das liegt unter anderem an den gesunken Infektionszahlen. In Mecklenburg-Vorpommern war die Bundeswehr seit Pandemiebeginn im Vergleich zu anderen Bundesländern relativ stark im Einsatz. „Das hängt immer von den zivilen Hilfeleistungsanträgen der Kreise und Städte ab“, erklärt Ulrich Metzler, Sprecher der Bundeswehr in MV.

In Rostock sind die meisten Soldaten im Nordosten im Einsatz – etwa 120. „Nicht immer alle zur gleichen Zeit, aber so viele sind einsatzbereit für die Stadt. Sie helfen inzwischen vor allem bei den Impfungen“, so Metzler. Bei der Kontaktnachverfolgung über die Gesundheitsämter seien nur noch etwa zehn Soldaten im ganzen Land tätig.

Oberstabsgefreiter Oliver Godo hilft als Reservist im mobilen Impfteam aus – etwa beim Vorbereiten des Impfstoffs. Quelle: Ove Arscholl

Zu Spitzenzeiten waren im April und Mai laut Landeskommando zeitgleich bis zu 620 Soldatinnen und Soldaten in Mecklenburg-Vorpommern im Corona-Einsatz. Nicht nur beim Impfen und in der Kontaktnachverfolgung, sondern auch bei den vorgeschriebenen Corona-Tests für Besucher in Alten- und Pflegeheimen unterstützten sie das Personal.

„In Rostock sind zurzeit etwa 120 Soldaten im Einsatz, vor allem im Impfzentrum und in den mobilen Impfteams.“ Oberstleutnant Ulrich Metzler, Sprecher der Bundeswehr in Mecklenburg-Vorpommern Quelle: Ove Arscholl

Als Reservist immer wieder im Einsatz für die Bundeswehr

Reservist Oliver Godo hat in seinem Team eine verantwortungsvolle Aufgabe. Denn bevor der Impfstoff von Biontech/Pfizer in die Arme der Mitarbeiter gespritzt werden kann, muss er mit einer Kochsalzlösung verdünnt werden. Und das ist komplizierter, als es sich anhört. Godo, der für die Aufgabe in Rostock seinen Lebensmittelpunkt von Hamburg in die Hansestadt an der Ostsee verlegt hat, braucht dafür vor allem ein ruhiges Händchen. Das Fläschchen, in dem sich das Impfkonzentrat befindet, ist winzig, muss auf Körpertemperatur in der Hand des 53-jährigen Soldaten angewärmt werden, wird dann mit der Kochsalzlösung aufgefüllt.

Oberstabsgefreiter Oliver Godo hilft als Reservist im mobilen Impfteam aus. Er ist zum Beispiel für das korrekte Ausfüllen des Impfpasses von Patient Jan Malte Märker (r.) zuständig. Stefan Kerber (l.) impft und Arzt Moritz Königer (r.) klärt auf. Quelle: Ove Arscholl

Bis Oliver Godo in seinem Impfteam in Rostock gelandet ist, war er unter anderem zehn Jahre lang als Einkaufsleiter bei einem Pharmaunternehmen in der Schweiz beschäftigt. Der Kontakt zur Bundeswehr brach aber bis heute nie ab. Als Reservist hat er immer wieder Aufgaben übernommen, lange Zeit in Baden-Württemberg ganz in der Nähe der Schweiz. Aktuell befindet er sich im Sabbatjahr, Godo macht eine Pause vom Job. Und die nutzt er, um bei der Impfkampagne zu helfen.

Die hat ihn gen Norden gezogen. In Rostock möchte er gerne dauerhaft leben. Was aber genau nach dem Ende seines aktuellen Einsatzes bei der Bundeswehr, nach dem 31. August, passiert, auch privat, das weiß Oliver Godo noch nicht. Von der Arbeit im Impfteam zeigt er sich aber begeistert, beschreibt, mit welcher positiven Energie die Einsätze in Einrichtungen und Betrieben ablaufen. „Die meisten Menschen freuen sich sehr, dass wir da sind und helfen und sind unglaublich dankbar. Bei einigen fehlt nur noch die Umarmung, aber das geht ja nicht“, berichtet Oliver Godo.

Von Michaela Krohn