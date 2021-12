Einsatz in Groß Klein: Darum rückte die Feuerwehr am Rewe-Markt an

Rostock

Schrecksekunden im Rostocker Stadtteil Groß Klein: Dort musste die Feuerwehr am Mittwochvormittag zu einem Brand nahe des Rewe-Marktes anrücken. Nach Angaben von Stadtsprecher Ulrich Kunze war auf einer Fläche am Schiffbauerring Sperrmüll in Brand geraten. Die Flammen loderten meterhoch. 

Ursache unklar

„Die Feuerwehr war mit sieben Mann im Einsatz, hatte das Feuer schnell unter Kontrolle und konnten ein Übergreifen verhindern“, so Kunze.Er spricht von einer Fläche von vier bis fünf Quadratmetern Unrat, die in Brand geraten waren. Die Ursache sei noch unklar. Nur so viel stehe fest: „Sperrmüll fängt nicht von sich aus an zu brennen.“ Auch die Polizei war am Schiffbauerring im Einsatz.

Von Andreas Meyer