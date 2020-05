Einsatz in Rostocks Innenstadt: Steine drohten von Dach auf Fußweg zu fallen

Rostock

Aufsehen erregender Einsatz am Sonnabend Nachmittag in der Rostocker Innenstadt: Die Feuerwehr hat in der Langen Straße Gebäudesteine vom Dach eines Hochhauses beseitigt, die mitten in den Fußgängerbereich zu stürzen drohten.

Zwei Polizeiwagen waren zur Absicherung vor Ort. Die Feuerwehr holte die losen Ziegel mit einer Drehleiter herunter. „Wir wurden schnell benachrichtigt, deshalb bestand zum Glück keine große Gefahr für die Passanten“, so ein Feuerwehrmann zur OZ.

Etwa 20 Einsatzkräfte waren vor Ort. Gut 40 Menschen verfolgten die Aktion, weil zunächst ein Mensch auf dem Dach vermutet wurde. Zum Glück war aber alles reine Routine. Nach 15 Minuten war der Einsatz beendet.

Von Alexander Loew