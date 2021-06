Einschränkungen bis Ende 2022: Abfahrt Rostock-Süd wird Dauerbaustelle

Rostock

Und die nächste Dauerbaustelle in Rostock: Mitarbeiter einer Baufirma stellten am Mittwoch in Brinckmansdorf an der Timmermannstrat zwischen Aral-Tankstelle und Burger King Absperrbarken auf. Dabei bleibt es nicht: Die gesamte Kreuzung zur Tessiner Straße wird umgebaut, mitsamt Auf- und Abfahrt zur A 19. Ende des Monats geht es los. Geplante Fertigstellung: „voraussichtlich“ Ende 2022.

Autofahrer sollten bis dahin besser die Abfahrten Kessin oder Rostock-Ost nutzen, rät die Stadtverwaltung. Die von der Corona-Krise ohnehin gebeutelten Einzelhändler und Betriebe in dem Gewerbegebiet haben dagegen keine Ausweichmöglichkeiten. Sie befürchten Umsatzeinbußen und wegbleibende Kunden. „Das ist wie die Verlängerung des Lockdown, für eine sehr stramme Zeit“, kritisiert Media-Markt-Chef Stefan Grundke.

Pause vor Weihnachten

Betroffene Unternehmen haben sich zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen und verhandeln mit der Stadt. Zu dem Kreis gehört auch Globus Roggentin. Ein Zugeständnis konnten sie bisher durchsetzen: Von Ende November bis Mitte Januar soll die Baustelle ruhen, damit wenigstens das wichtige Weihnachtsgeschäft nicht ins Wasser fällt. Ansonsten könnte die lange Bauzeit für manche Betriebe „ruinös“ ausgehen, befürchtet Grundke.

Außerhalb der Weihnachtszeit dürfte es aus Sicht der Unternehmen ruhig ein bisschen flotter auf der Baustelle zugehen. „Es ist uns noch nicht gelungen, die Bauzeit zu verkürzen“, sagt der Media-Markt-Chef. Er und andere Geschäftsführer und Inhaber sind sogar bereit, die Überstunden-Zuschläge für die Bauarbeiter zu übernehmen, wenn die Barken und Sperrungen dafür früher wieder verschwinden.

Anlieger-Betriebe wollen Überstunden bezahlen

Nach jetzigem Stand wird nur in einer Kernzeit von 8 bis 16 Uhr gearbeitet, von Montag bis Freitag. Ginge es nach den Firmen, die darunter leiden, sollte es abends Extra-Schichten geben. Einige Unternehmen würden die Mehrkosten aus eigener Tasche bezahlen, aber noch nicht alle, erklärt Grundke. Manche wollen erst einmal abwarten, wie sich die Situation mit der Baustelle entwickelt.

Neben den reinen Straßenarbeiten werden Entwässerungskanäle und Trinkwasserleitungen erneuert, Ampeln und Laternen werden ausgetauscht. Auftraggeber sind das Rostocker Tiefbauamt und die Infrastrukturgesellschaft des Bundes, Strabag ist die ausführende Baufirma. Der entsprechende B-Plan wurde bereits vor zehn Jahren beschlossen. Öffentlich sei das Vorhaben aber erst Ende 2020 bekannt geworden, sagt Unternehmer Grundke. Seine schlimmste Vorstellung ist, dass es zu langen Verzögerungen kommt – wie bei den Arbeiten in der Rosa-Luxemburg-Straße.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Abfahrt Rostock-Süd 2022 für fünf Monate komplett gesperrt, vorher gibt es bereits Einschränkungen. Die gelten besonders für die Zufahrt ins Gewerbegebiet und das anschließende Wohngebiet Brinckmanshöhe. Nach Abschluss der Arbeiten soll es weitere Fahrspuren geben, unter anderem von der A 19 in das stark wachsende Gewerbegebiet.

Von Gerald Kleine Wördemann