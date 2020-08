Einschulung in Rostock: So schön war es an der St. Georg-Grundschule

Rostock

Gespannt schaut sich Eddi auf dem bunt dekorierten Hof der Rostocker St. Georg-Grundschule um – seine Zuckertüte hält er dabei fest in der Hand. Immer wieder überkommt den Sechsjährigen die Neugier. Ganz heimlich versucht er, einen Blick in das Innere zu erhaschen. Das einzige, was er erkennen kann, ist ein Rechenspiel. „Der Rest bleibt ein Geheimnis“, sagt Mama Ulrike Rambow mit einem Augenzwinkern. Ausgepackt werde erst zu Hause, wenn die ganze Familie zum Feiern zusammenkommt.

Insgesamt 1 819 ABC-Schützen sind am Wochenende in einen neuen Lebensabschnitt gestartet. 96 davon in der St. Georg-Grundschule. Ein aufregender Tag für die Erstklässler. „Ich konnte gestern Abend nicht einschlafen, weil ich immerzu daran denken musste, wie es heute sein wird“, verrät Ida. Die Sechsjährige ist froh, dass sie bereits einige ihrer Klassenkameraden aus ihrem ehemaligen Kindergarten kennt. Das mildert die Aufregung.

Anzeige

Planänderung wegen Corona

Die Aula ist bereits gut gefüllt, als die junge Rostockerin zu ihrem Platz eilt. Mit den Worten „Willkommen boys and girls“, werden die Kinder von der Schulleiterin in Empfang genommen. „Ein kleiner Vorgeschmack auf euren ersten Englisch-Unterricht“, erklärt sie.

Weitere OZ+ Artikel

Der Tradition nach hätten eigentlich Zweitklässler die Neuankömmlinge an ihrem besonderen Tag begrüßen sollen. Aufgrund der aktuellen Corona-Einschränkungen musste das Programm diesmal allerdings umgestaltet werden. Den Jungen und Mädchen scheint dies wenig auszumachen. Gespannt lauschen sie den Worten der Direktorin, bewegen Hände und Füße zu Musik und beantworten Fragen, bevor es für sie gemeinsam mit ihrer Lehrerin ein erstes Mal ins Klassenzimmer geht.

Zur Galerie Trotz Einschränkungen: 1 819 ABC-Schützen sind am Wochenende in einen neuen Lebensabschnitt gestartet. Wir haben Sie an diesem besonderen Tag begleitet.

Keine Zeit zum Verschnaufen

Für Sabine Wolf ist es das zweite Mal, dass sie eine Klasse von Anfang an bis zum Schluss begleiten wird. „Das ist auch für mich ein ganz aufregender Moment, heute erstmals auf die Kinder und deren Eltern zu treffen“, berichtet die Lehrerin. Spätestens aber im Klassenzimmer ist sämtliche Nervosität verflogen. „Ich finde es schön, dass wir den heutigen Tag alle gemeinsam erleben. Bis auf ein paar Einschränkungen ist es fast so wie früher.“

Dass die Einschulung in diesem Jahr überhaupt stattfinden konnte, ist vor allem den umfangreichen Vorbereitungen der Lehrer zu verdanken, wie die Schulleiterin betont. Gleich vier Feiern wurden durchgeführt – eine für jede Klasse. Davor mussten sämtliche Gäste begrüßt und in Listen eingetragen werden. „Da bleibt einem nicht viel Zeit zum Verschnaufen“, gesteht die Schulleiterin. Nichtsdestotrotz ist sie froh, dass nun endlich wieder Leben im Gebäude einkehrt und zumindest teilweise ein Gefühl von Normalität aufkommt. „Es gibt vieles, was zu beachten ist. Dennoch können wir einen Großteil des Unterrichtes vor Ort absolvieren.“

Lesen Sie auch: Schwesig zu Einschulung und Schulstart in MV: „Müssen weiter vorsichtig sein“

Vorfreude auf den ersten Schultag ist groß

Eddi kann es kaum abwarten, bis für ihn endlich der Schulalltag beginnt. Besonders freut er sich auf den Sportunterricht. „Ich bin nämlich ein Renner“, verrät er. Ulrike Rambow ist erstaunt von der Gelassenheit ihres Sohnes. „Ich glaube, ich bin viel aufgeregter als er“, gesteht sie. Für sie ist es ihr erstes Kind, das nun in die Schule kommt. Ihr Jüngster – Oskar – ist gerade einmal zwei Jahre alt und muss noch ein wenig auf seinen großen Tag warten. „Am Liebsten würde er seinen großen Bruder direkt begleiten“, weiß Rambow.

Jakob ist noch ein bisschen mulmig zumute, als er gemeinsam mit Schwester Elisabeth, Papa Kay-Uwe und Mama Kathleen Seifert die Schule betritt. Schließlich ist alles noch so fremd. Dennoch freut sich der Sechsjährige, dass er nun endlich lesen lernt. Bald – da ist er sich ganz sicher – kann er seine geliebten Lego-Hefte und Geschichten ganz alleine lesen. „Ein paar Buchstaben kenne ich auch schon“, verrät er. Das Abenteuer Schule kann also beginnen.

Von Susanne Gidzinski