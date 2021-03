Einsegnung in Corona-Zeiten: Rostocker Michaelshof begrüßt neuen Pastor

Rostock

Die Evangelische Stiftung Michaelshof im Rostocker Stadtteil Gehlsdorf hat einen neuen theologischen Direktor. Ekkehard Maase heißt der Neuzugang, der gerade erst seinen Dienst aufgenommen hat und damit die Nachfolge von Jens-Uwe Goeritz angetreten ist. Mehr als sieben Jahre predigte er als Gemeindepastor in Dassow (Nordwestmecklenburg). Bis es schließlich Zeit für einen Tapetenwechsel wurde. „Ich habe diese Stellenausschreibung gesehen und wusste, dass ich diesen Job unbedingt machen will“, gesteht der 56-Jährige an seinem ersten Arbeitstag.

Erinnerungen an frühere Zeiten

Bereits in jungen Jahren habe Maase viel Kontakt zu Menschen mit Behinderungen gehabt. „Unter anderem war ich in einer inklusiven Jugendgruppe tätig“, berichtet der gebürtige Kieler. Noch heute denkt er gerne an diese Zeit zurück. Ein Ereignis ist ihm dabei besonders in Erinnerung geblieben. „Es war auf einer Reise, die wir zusammen gemacht haben“, fängt er an zu erzählen. Mit dabei: Ein Mädchen, das zwar laufen, nicht aber Treppen steigen konnte.

„Wir haben im Vorfeld genau darauf geachtet, dass das Mädchen innerhalb der Unterkunft alle notwendigen Räume erreichen kann. Was wir nicht wussten: Das Haus selbst war nur über eine große Treppe zugänglich.“ Und so seien sie gezwungen gewesen sich damit zu arrangieren. Das Besondere: Am Ende der zwei Wochen konnte das Mädchen ganz ohne Hilfe die Stufen erklimmen. „Es stellte sich heraus, dass ihr das vorher nur nie jemand zugetraut hatte“, so Maase. „Dieses Strahlen in ihrem Gesicht und den Stolz in ihren Augen werde ich nie mehr vergessen.“ Es sind Momente wie diese, die dem Pastor gezeigt haben, wie wichtig es ist, Menschen dabei zu unterstützen sich frei zu entfalten.

Die Fläche um den Glockenturm gehört zu den Lieblingsorten des Pastors. Quelle: Susanne Gidzinski

Einsegnung im kleinen Kreis

Und dafür möchte er sich zukünftig auch in der evangelischen Stiftung in Rostock einsetzen. Obwohl Maase seinen Posten gerade erst bezogen hat, hat er schon klare Vorstellungen, wie es für die Einrichtung weitergehen soll. „Ich würde mir wünschen, dass der Michaelshof ein integraler Bestandteil von Gehlsdorf wird. Je mehr Präsenz wir zeigen, desto eher können wir Vorurteile – die leider immer noch häufig vorhanden sind – abbauen.“

Seine erste Predigt wird Maase zu seiner offiziellen Einsegnung am 26. März halten. Der Corona-Pandemie geschuldet wird der Gottesdienst lediglich in einem sehr überschaubaren Rahmen stattfinden müssen. Eine Versammlung in der Kapelle – die ist unter den aktuellen Umständen nicht möglich. Damit aber auch die Bewohner etwas davon haben, wird die gesamte Veranstaltung aufgezeichnet. „Ich kann es dennoch kaum erwarten, bis sich die Situation beruhigt und ich mich mit den Leuten auf einer Parkbank unterhalten kann.“

Einrichtung wächst weiter

Bis es so weit ist, muss er sich anderen Aufgaben widmen. Ganz oben auf seiner Agenda: „Kennenlernen“, sagt er. „Nicht nur die Mitarbeiter und Bewohner, sondern auch die gesamte Einrichtung. Anschließend möchte er sich mit den Baustellen vertraut machen. „Und davon gibt es hier so einige“, betont er. Denn aktuell ist die Evangelische Stiftung Michaelshof als Träger der Michaelschule dabei zusätzlichen Platz zu schaffen. Zukünftig soll diese nämlich mehrzügig bis zum Abitur führen. Grund dafür sei die hohe Nachfrage seitens der Eltern.

Außerdem soll das Kerngelände in Gehlsdorf mit deutlich mehr Einzelzimmern ausgestattet und kleineren Wohngruppen integriert werden. Im Frühjahr 2021 beginnt auch der Bau für ein inklusives Wohnprojekt mit 42 Wohneinheiten – sozial verträglicher barrierefreier Wohnraum für Menschen mit und ohne Behinderung. „In den nächsten Jahren wird sich hier so Einiges tun. Langweilig wird es bestimmt nicht für mich“, sagt der Pastor mit einem Augenzwinkern.

Von Susanne Gidzinski