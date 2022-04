Eintauchen in die Werke Vincent van Goghs

Rostock

Um den berühmten niederländischen Maler Vincent van Gogh (1853 bis 1890), der als einer der Begründer der modernen Malerei gilt, ranken sich bis heute zahlreiche Geheimnisse: Am 27. Juli 1890 verlässt er, mit Staffelei und Farben beladen, seine Herberge. Später kehrt er mit einem Schuss in der Brust zurück und erliegt nach 30-stündigem Todeskampf seinen Verletzungen. Ob es Mord, Selbstmord oder ein Unfall war, ist bis heute nicht geklärt. In dem Multimedia-Spektakel „Van Gogh – The Immersive Experience“, das ab dem 17. Mai in der Rostocker Hansemesse zu sehen ist, können Besucher seine berühmtesten Werke nun auf eine völlig neue Art erleben.

Zur Galerie Bei der Schau „Van Gogh – The Immersive Experience“ werden Gemälde des Künstlers mit Hilfe von Lichtinstallationen vergrößert und an die Wände projiziert: Zu sehen ist das Event ab dem 17. Mai

Besucher werden selbst Teil der Gemälde

Mit Hilfe von Lichtinstallationen, übergroßen Projektionen und Videoanimationen in Kombination mit Musik werden die Arbeiten des niederländischen Künstlers nun in Rostock zum Leben erweckt: „Die Bilder werden in einer 360-Grad-Ansicht auf Wände und Boden projiziert, so dass die Besucher mittendrin stehen und selbst Teil des Gemäldes werden. Das ist wirklich gänsehautmäßig“, sagt Veranstalter Burghard Zahlmann. Dafür werden in einem rund 400 Quadratmeter großen Raum rund 40 Beamer an der Decke installiert, die in einer Schleife von 30 Minuten die Bilder ineinander übergehen lassen. Untermalt werde alles mit stimmungsvoller Musik.

Der gebürtige Rostocker, der seit 30 Jahren als Familienbetrieb seine Agentur „Concertbüro Zahlmann“ betreibt, hat das Ausstellungskonzept aus Belgien übernommen und die Multimedia-Schau 2020 das erste Mal in Berlin gezeigt: „Dort wurde sie so gut angenommen, dass wir sie auch in anderen Städten zeigen wollten“, sagt er. Nach Berlin, Bremen und Dresden komme der Wahl-Berliner nun auch in seine Heimat nach Mecklenburg-Vorpommern.

40 Beamer zeigen 500 Arbeiten van Goghs

Zu sehen sein werden insgesamt mehr als 500 Arbeiten van Goghs, darunter die berühmten „Sonnenblumen“, „Das Nachtcafé“, die „Sternennacht“, „Die Kartoffelesser“ oder sein „Schlafzimmer in Arles“, das in der Hansemesse zudem als Nachbau entsteht. Auch Hintergründe und Entstehungsgeschichten der Kunstwerke sowie das Leben des 1853 geborenen Künstlers werden im wahrsten Sinne des Wortes näher beleuchtet: Seine Zeit im Kloster und der Aufenthalt in Arles – bei dem er sich nach einem heftigen Streit mit dem Maler Paul Gauguin einen großen Teil seines linken Ohres abgeschnitten haben soll – sind ebenso Bestandteil der virtuellen Entdeckungstour wie die geheimnisvollen Briefe, die er an seinen Bruder schrieb. Anhand der Korrespondenz lässt sich nicht nur van Goghs bewegtes Leben verfolgen, sondern auch seine künstlerische Entwicklung.

„Wir wollen möglichst viele Menschen für van Gogh begeistern“

„Wir sind davon ausgegangen, dass die Ausstellung vor allem Erwachsene anzieht. Aber bei den Schauen in Berlin und Dresden war die Hälfte der Besucher unter 35, die Spanne reichte von 15- bis zu 70-Jährigen“, freut sich Zahlmann. „Das ist toll, weil wir mit der Verbindung von geschichtlichen Hintergründen und moderner Technik möglichst viele Menschen für die Kunst von van Gogh begeistern wollen.“

Im einem eigenen Kreativbereich können Besucher auch selbst aktiv werden: Interessierte können ihr Lieblingsmotiv des niederländischen Künstlers ausmalen und später das eigene Werk bestaunen, wie es an die Wand projiziert wird. „Man kann es fotografieren und mit nach Hause nehmen“, sagt Zahlmann und lacht.

Infos und Tickets „Van Gogh – The Immersive Experience“ Ausstellungszeitraum: 17. Mai bis 28. August 2022 Preview: 14. und 15. Mai 2022 Öffnungszeiten: dienstags, mittwochs und sonntags von 10 bis 18 Uhr, donnerstags, freitags, sonnabends und an Feiertagen von 10 bis 20 Uhr, montags geschlossen (Ausnahme: Pfingstmontag, der 6. Juni 2022) Ort:Hansemesse Rostock (Zur Hansemesse 1-2, 18106 Rostock) Tickets: gibt es ab morgen unter www.van-gogh-experience.com, ab 21. April dann in den OZ-Service-Centern in Rostock (Richard-Wagner-Straße 1a), Wismar (Mecklenburger Str. 28) und Greifswald (Johann-Sebastian-Bach-Str. 32) und unter: www.oz-tickets.de sowie an der Tageskasse Preise: Die Tickets kosten je nach Tarif und Besuchstag zwischen 8 und 24 Euro.

Mit einer 3D-Brille können Besucher zudem die Welt van Goghs erkunden: „Man wird vom Hahnenschrei geweckt und fährt durch Arles. Auf dem Weg sieht man die Landschaft und Häuser, die van Gogh umgeben haben und die er in seinen Gemälden verewigt hat“, sagt Zahlmann. Anfang Mai soll in der Hansemesse mit dem Aufbau begonnen werden, der rund zwei Wochen in Anspruch nehmen wird. Ab dem 17. Mai ist das Spektakel offiziell zu sehen. Interessierte Besucher können vorab bei der Preview am 14. und 15. Mai einen Blick auf die Multimedia-Schau werfen.

Von Stefanie Büssing