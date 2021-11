Rostock

„Wie geht es den Eisbären-Babys heute?“ Mit dieser Frage beginnt Tierpfleger Matthias Petzoldt aktuell jeden seiner Dienste im Rostocker Zoo. Der Grund: Eisbärin Sizzel hat vor etwas mehr als einer Woche Zwillinge in der Wurfhöhle des Polariums zur Welt gebracht – und das zum allerersten Mal. „Dafür meistert sie ihre Mutterrolle perfekt, ich bin wirklich stolz“, sagt Petzoldt. Doch eine gewisse Nervosität bleibe immer: Wird es auch in den kommenden Tagen und Wochen so bleiben? Oder wird vielleicht doch eines der Tiere noch krank?

Die ersten Wochen und Monate seien grundsätzlich als kritisch für die Jungtiere anzusehen. Deshalb würden Mutter und Babys aktuell 24 Stunden am Tag von einer Kamera überwacht. Vier Pflegerinnen und Pfleger werten diese Aufnahmen aus. „Momentan stehen die Überlebenschancen aber gut. Die Zwillinge entwickeln sich hervorragend. Sizzel liegt nahezu ununterbrochen bei ihnen und ist voll und ganz für ihre Kinder da – besser geht es kaum“, freut sich Matthias Petzoldt.

Bis zu zwei Monate werde es nun dauern, bis die Zoo-Mitarbeitenden sich das erste Mal den Eisbär-Babys nähern. Derzeit gelte es vor allem, die drei nicht zu stören. Doch was würde nun passieren, wenn Sizzel ihre Kinder nicht mehr versorgen würde? „Nach einer Woche ist das unwahrscheinlich, dann könnten wir es aber nur noch mit einer Handaufzucht versuchen – die ist jedoch sehr schwer. Die Jungtiere brauchen ihre Mutter“, sagt Petzoldt weiter.

Tagesablauf: schreien, trinken und schlafen

Im Zoo herrscht aber Optimismus: „Wie die Kamerabilder zeigen, sind die Kleinen wohlauf und munter. Ihr Tagesablauf beschränkt sich im Moment auf Schreien, Trinken und Schlafen“, berichtet Zoodirektorin Antje Angeli. Geboren wurden die Zwillinge am 14. November – um 10.15 und 10.35 Uhr, vermutlich mit einem Gewicht zwischen 450 und 850 Gramm.

Dass Sizzel Nachwuchs erwartet, kam dabei nicht allzu überraschend. „Wir haben es schon an ihrem Verhalten gemerkt“, erzählt Tierpfleger Matthias Petzoldt. Die Eisbärendame wollte plötzlich weg von den anderen, in einen gesonderten Bereich der Anlage. Und: Sie habe deutlich zugenommen – insgesamt 50 Kilogramm. „Als sie sich dann auch noch in die Wurfhöhle zurückgezogen hat, war eigentlich alles klar. Die Geburt selbst ist aber immer eine Überraschung.“

Dank der Kamera hätten einige Kolleginnen und Kollegen diese live verfolgen können. „Ich war mal wieder nicht dabei, das hat schon Tradition“, sagt Petzoldt und lacht. Dank der Technik hätte er sich diese aber im Nachhinein anschauen können, also kein großes Drama.

Erster Ausflug in die Anlage frühestens im März

Die Eisbären-Zwillinge sind fast nackt und blind auf die Welt gekommen. Schon nach drei bis fünf Tagen bildete sich aber bereits ihr Fell. Ihre Augen werden sich zwischen dem 21. bis 34. Lebenstag öffnen. Bis zu den ersten tapsigen Gehversuchen müssen sie sechs bis acht Wochen alt werden.

Wer selbst einen Blick auf die kleinen Fellknäuel werfen möchte, muss sich noch etwas gedulden: Laut Zoodirektorin Antje Angeli wird es mindestens bis März dauert, bis die Tiere für Besucher auf der Außenanlage zu sehen sind. Zoofreunde haben aber die Möglichkeit, die Aufzucht der Zwillinge auf der Internetseite des Zoos unter www.zoo-rostock.de verfolgen. Dort werden laufend Aufnahmen aus der Wurfhöhle gezeigt.

Fiete war letzter Eisbärnachwuchs

Für viele Besucherinnen und Besucher des Rostocker Zoos dürfte der letzte Eisbärnachwuchs noch in bester Erinnerung sein. Fiete war im Dezember 2014 noch auf der historischen Bärenburg geboren worden – und hatte sich rasch zum Publikumsliebling entwickelt. Heute lebt er im Zoo Sóstó in Ungarn, die Bärenburg gibt es nicht mehr. Dafür wurde im September 2018 das Polarium, die neue Heimat der Eisbären und Pinguine, eröffnet.

Eisbären seit 1956 in Rostock Die Eisbärenhaltung hat im Rostocker Zoo eine lange und erfolgreiche Geschichte. Bereits seit 1956 leben die Tiere in der Hansestadt. Am 17. Dezember 1963 wurden die ersten beiden Eisbären als Zwillingspärchen geboren. In Rostock sind bislang 35 Eisbärenjungtiere aufgezogen worden, darunter eine Handaufzucht. Laut internationalem Eisbärenzuchtbuch, das der Zoo Rostock seit 1980 führt, lebten Ende 2019 insgesamt 282 Eisbären in 116 Zoos weltweit. In freier Wildbahn wird ihr Vorkommen nur noch auf rund 23 000 Tiere geschätzt.

Eisbärenmutter Sizzel wurde nach Zooangaben im Dezember 2014 in Rotterdam geboren, Vater Akiak im November 2014 in Rhenen (Niederlande). Beide kamen nach der Eröffnung des Polariums nach Rostock. Zu der Eisbärengruppe gehört auch Noria. Sie wurde im November 2015 in Brno (Tschechien) geboren und lebt seit September 2018 in Rostock.

