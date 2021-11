Eisbär-Nachwuchs im Rostocker Zoo: Wichtiger Beitrag für den Artenschutz

Rostock

Etwas mehr als eine Woche sind die beiden Eisbären im Rostocker Zoo nun alt. Schon hat der Zoo die ersten Aufnahmen der Zwillinge mit Mutter veröffentlicht – und damit die Herzen der Menschen im Sturm erobert. In den sozialen Netzwerken ist die Freude über die weißen Fellknäuel groß. Doch so süß die Bilder auch sind: Gehören diese Tiere wirklich in den Zoo? Das zumindest hinterfragen Tierschützer regelmäßig.

Auch das Polarium blieb bei seiner Eröffnung im Jahr 2018 von dieser Kritik nicht unberührt. Peta unterstellte dem Zoo damals Profitgier und bezeichnete die Anlage als „neues Eisbärengefängnis“. Es stimmt, Gehege solcher Art werden vermutlich nie an die Bedingungen in freier Wildbahn herankommen. Fakt ist aber auch: Zoos nehmen die Argumente ihrer Kritiker offenbar ernst. Um die Bedingungen für Eisbären in Rostock zu verbessern, wurden Millionen investiert. Das Polarium ist heute eine der modernsten Eisbärenanlagen Europas. Es tut sich also etwas.

Mit der Zucht von Eisbären trägt der Zoo zudem zum Erhalt der Population bei. In der Natur gibt es nur noch rund 23 000 frei lebende Tiere – Tendenz sinkend. Bleibt also zu hoffen, dass die beiden neuesten Artgenossen in Rostock tatsächlich überleben.

Von Pauline Rabe