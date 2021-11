Rostock

Zuchterfolg im Zoo Rostock: Am Sonntag, 14. November, sind zwei Eisbärenbabys im Polarium zur Welt gekommen, wie der Zoo am Montag mitteilte. In der vergangenen Woche seien die Tiere das erste Mal auf Videoaufzeichnungen aus der Wurfhöhle entdeckt worden.

Mutter Sizzel habe sich, obwohl sie zum ersten Mal Mutter geworden ist, als geborene Eisbärenmama entpuppt und kümmere sich großartig um ihre Zwillinge, berichtet Zoodirektorin Antje Angeli. „Die beiden sind, soweit wir das beobachten können, wohlauf und munter. Der Tagesablauf in der Wurfhöhle beschränkt sich im Moment auf Schreien, Trinken und Schlafen.“

Wie geht es den Eisbär-Babys im Zoo Rostock?

Etwa alle zwei bis drei Stunden haben die Babys Hunger und schreien lauthals nach Milch. Wenn sie dann satt sind, wird geschlafen. Nach Aussagen der Tierpflegerinnen und Tierpfleger kann man die kleinen gut gefüllten Bäuche der Jungtiere nach dem Trinken sehr gut auf den Videos erkennen. „Das macht uns sehr glücklich und lässt uns hoffen, dass die kritischen ersten Tage und Wochen von der Neu-Mama und ihrem Nachwuchs gut gemeistert werden.“

Warum sind die ersten Wochen für Eisbär-Babys kritisch?

Die ersten Wochen seien grundsätzlich als kritisch für die Jungtiere anzusehen: Das Gewicht bei der Geburt betrage nur etwa 450 bis 850 Gramm, die Eisbärenbabys kommen fast nackt beziehungsweise sehr schwach behaart auf die Welt und Gehörgänge und Augen öffnen sich erst nach einigen Wochen.

Zur Galerie Klicken Sie hier, um erste Bilder von den beiden Eisbär-Babys im Zoo Rostock zu sehen, die im November 2021 zur Welt gekommen sind.

Wann können die Eisbär-Babys im Zoo Rostock besucht werden?

In Abhängigkeit von der Witterung und Stabilität der Jungtiere sollen die beiden Jungtiere mit ihrer Mutter frühestens Anfang März ihre Wurfhöhle verlassen. Diese ist jedoch mit Kameras ausgestattet, damit die Entwicklung der Jungtiere jederzeit beobachtet werden kann.

Wann gab es zuletzt Eisbären-Nachwuchs im Zoo Rostock?

„Für die Eisbäreneltern Sizzel und Akiak sind es die ersten Jungtiere“, sagte ein Sprecher. Der letzte Nachwuchs im Eisbären-Gehege sei am 3. Dezember 2014 zur Welt gekommen, damals noch auf der „Bärenburg“. Fiete, wie das Baby damals getauft wurde, lebt heute in einem Zoo in Ungarn.

Von RND/kha