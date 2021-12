Rostock

Das Brummen aus den Lautsprecherboxen klingt besorgniserregend, doch Anna Krasselt lächelt ganz entspannt. „Es hört sich an wie ein kaputter Anlasser am Auto, aber das sind die Eisbären-Babys beim Trinken“, erzählt die Tierpflegerin des Rostocker Zoos. Die 24-Jährige ist eines der vier Teammitglieder, die derzeit den exklusiven Blick in die Wochenstube der frisch gebackenen Eisbären-Zwillingsmama Sizzel werfen dürfen.

„Wir fiebern richtig mit, jeden Morgen schreiben diejenigen, die den Dienst antreten, ein Update von den Kleinen in unsere WhatsApp-Gruppe“, erzählt Krasselts Kollege René Schoknecht. Für ihn sind die am 14. November geborenen Jungtiere bereits die Eisbären-Babys Nummer drei und vier während seiner Zootätigkeit.

Anna Krasselt (24) beobachtet die jungen Eisbären-Babys mit einer Kamera. Quelle: Dietmar Lilienthal

Schwangerschaft zeigte sich beim Fressen

Der Monitor, auf dem die Bilder aus der sogenannten Wochenstube übertragen werden, steht im Pausenraum der Tierpfleger. Dort haben zwei von ihnen auch die Geburt beobachten können. „Wir hatten schon lange vorher vermutet, dass es in diesem Jahr geklappt haben könnte“, so René Schoknecht. „Denn Sizzel war sonst sehr mäkelig beim Essen. Seit dem Sommer hat sie dann aber alles gefressen, was sie sonst verschmäht hat, zum Beispiel Süßwasserfisch, Salat oder gekochte Möhren“, erzählt Anna Krasselt.

Eisbären-Mama Sizzel kümmert sich gut um ihre beiden Jungtiere, die am 14. November geboren wurden und sich prächtig entwickeln. Quelle: Zoo Rostock

Deshalb sei die sieben Jahre junge Eisbärin auch mit einer ordentlichen Zunahme und einem Gewicht von rund 353 Kilo in die Wurfbox gegangen. „Von dem Speck, den sie sich angefuttert hat, lebt sie gerade und ernährt auch ihre Babys davon“, weiß die Pflegerin. Dass das gut klappt, sei mithilfe der Kameras zu erkennen: „Man sieht bei den Kleinen schon den Milchbauch, wie bei Hundewelpen. Sie trinken gerade so etwa alle drei bis vier Stunden“, erklärt René Schoknecht.

Videoüberwachung – aber kein Kontakt

Genau wie in der Natur würde die frisch gebackene Doppel-Mama auch im Zoo in Ruhe gelassen. Sizzel und ihre Babys werden allerdings 24 Stunden täglich per Video überwacht und die Bilder auch aufgezeichnet. Direkt nach der Geburt hätte immer einer der Pfleger in seiner Schicht vor dem Bildschirm gesessen und alles überwacht. Extra- oder Nachtschichten gibt es für die Pfleger aber nicht, selbst in den für den Nachwuchs kritischen ersten Wochen. „Denn wir könnten im Ernstfall eh nichts machen“, sagt Anna Krasselt.

„Wir gehen frühestens dann mal rein, wenn Sizzel als Mutter das anzeigt, dass sie Lust auf Kontakt oder Hunger hat“, ergänzt René Schoknecht. „Außerdem macht sie das super, obwohl sie das erste Mal Nachwuchs hat. Wir waren sicher, dass es gut laufen würde, aber Sizzel hat unsere Erwartungen an sie noch übertroffen.“

Eisbären-Papa weiß nichts von seinen Kindern

Mithilfe der modernen Technik in der Rostocker Eisbärenanlage können die Pfleger aber von außen mithelfen, beste Bedingungen für den Nachwuchs zu schaffen. Zum Beispiel, indem sie die Temperatur der Fußbodenheizung oder die Frischluftzufuhr regeln. Sizzel und den beiden Babys stehen vier Räume zur Verfügung, die als Wurfboxen und Wochenstube dienen. Wenn die Bärenmama Durst hat, kann sie sich an einer von zwei permanent laufenden Tränken mit Frischwasser bedienen. „Das macht sie etwa aller zwei Tage und dann ist richtig Alarm. Die Babys, die gerade ihre Sinne entwickeln und auch langsam die Augen öffnen, mögen es gar nicht, wenn ihre Mama weg ist“, berichtet René Schoknecht schmunzelnd. Trotz schalldichter Kabinen sei das Schreien der jeweils rund ein Kilogramm schweren kleinen Eisbären dann auch für die Pfleger mal zu hören. „Für uns ist das gut, weil wir dann wissen, dass es ihnen gut geht“, sagt der 46-Jährige.

Die beiden kleinen Eisbären sind derzeit jeweils rund ein Kilo schwer. Gerade fangen sie an, ihre Augen zu öffnen. Quelle: Zoo Rostock

Wer allerdings noch gar nichts von seinem Nachwuchs weiß, ist Eisbären-Papa Akiak. „Das ist in der Natur ja auch so, dass die Mutter mit den Kindern alleine ist“, erklärt Anna Krasselt. Zusammen mit Noria, dem jüngeren der beiden Rostocker Eisbärenweibchen, ist der frisch gebackene Zwillingspapa in diesen Tagen auf der Außenanlage zu bewundern. Sobald sie fit und groß genug sind, dürfen auch die beiden Babys an die frische Luft. Das könnte im Frühjahr soweit sein.

„Akiak wird seine Kinder dann aber auch nicht sehen. In der Natur passiert das auch nicht und man geht da kein Risiko ein, denn das wäre für die Kleinen viel zu gefährlich“, erklärt Anna Krasselt. Mama Sizzel wird ihren Babys bei den ersten öffentlichen Schritten aber auf jeden Fall beistehen. „Sie geht so in ihrer neuen Rolle auf – wir sind uns sicher, sie wird mal eine Helikoptermama“, erzählt die Pflegerin grinsend, während sie mit stolzem Blick die Bilder auf dem Monitor verfolgt.

Von Claudia Labude-Gericke